Bettina Ferro realiza ação de conscientização sobre saúde vocal nesta quinta-feira (16)

Nesta quinta-feira, 16, o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), em Belém, promove uma ação especial de conscientização sobre saúde vocal, em alusão ao Dia Mundial e Nacional da Voz. A programação, realizada pela manhã, é voltada a pacientes e trabalhadores da instituição e integra a Campanha Nacional da Voz.

A iniciativa inclui orientações em grupo e a distribuição de materiais informativos com sinais de alerta e recomendações de prevenção relacionados à saúde da voz. A proposta é chamar a atenção para sintomas que muitas vezes são negligenciados, como rouquidão persistente, cansaço ao falar e pigarro frequente.

De acordo com a médica otorrinolaringologista do HUBFS, Gisele Koury, a ação também reforça a importância do diagnóstico precoce. “Quando uma alteração na voz persiste por mais de duas semanas, ela deixa de ser algo pontual e precisa ser investigada, pois pode sinalizar a presença de doenças que ocasionam piora da qualidade de vida e de sobrevida das pessoas”, afirma.

A especialista destaca ainda que a voz pode ser um importante indicador de saúde. “Em alguns casos, ela pode ser o primeiro sinal de doenças que, se diagnosticadas precocemente, têm melhores possibilidades de tratamento. Mais da metade dos cânceres de laringe se iniciam nas pregas vocais e têm como sintoma a rouquidão. Se o câncer for diagnosticado e tratado nos estágios iniciais, a sobrevida pode ser maior que 95%”, explica.

Além das orientações, a campanha também enfatiza cuidados simples no dia a dia que ajudam a preservar a saúde vocal, como manter boa hidratação, evitar esforço excessivo ao falar e não recorrer à automedicação.

A mobilização faz parte da Campanha Nacional da Voz, que em 2026 tem como tema “Sua voz merece ser vista para ser ouvida!” e reúne instituições de todo o país em ações de prevenção e conscientização entre os dias 16 e 20 de abril.

Referência em otorrinolaringologia na região amazônica, o Hospital Bettina Ferro de Souza participa da campanha desde 2005, contribuindo com ações educativas e atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço

O quê: Ação de orientação sobre saúde vocal

Quando: Quinta-feira, 16 de abril, pela manhã

Onde: Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS/CHU-UFPA/HU Brasil)

Público: Pacientes e trabalhadores da instituição

Atividades: Orientações em grupo e distribuição de materiais informativos