Hospital Universitário Bettina Ferro ganha área de convivência para usuários

Por meio de uma parceria com a Prefeitura Multicampi da Universidade, que administra os Bosques da Universidade Federal do Pará, o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) ganhou uma área de convivência para que os usuários possam ter momentos de bem-estar enquanto aguardam suas consultas e exames. Plantas medicinais, ornamentais e árvores frutíferas começam a compor o novo espaço de acolhimento do hospital, vinculado ao Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA)/Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) que está sendo construído para a comunidade hospitalar.

A ideia surgiu como uma proposta da Comissão de Humanização do Bettina Ferro para acolher os vários pacientes oriundos do interior, através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), e que, por vezes, precisam permanecer o dia todo no hospital para realizar suas consultas e exames. “Com a pandemia, aumentou a necessidade de as pessoas saírem de ambientes fechados e estarem mais tempo no ar livre, por isso a comissão nos trouxe a alternativa de organizar esse espaço para que as pessoas não fiquem tanto tempo dentro do hospital”, disse a gerente de Atenção à Saúde do HUBFS, Rosilene Reis Della Noce.

De acordo com a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde esse conceito é chamado de ambiência em saúde, que prevê o entendimento do espaço físico como um espaço de relações sociais, proporcionando uma atenção acolhedora. Para pôr em prática a ideia, a Comissão de Humanização procurou a coordenação dos Bosques Camilo Viana, Paulo Cavalcante e Benito Calzavara, localizados no campus profissional da UFPA, para dar início a construção desse espaço de convivência, que também conta com o apoio da Reitoria da UFPA.

Vinte e duas árvores frutíferas foram plantadas no entorno do hospital

“Há cerca de três meses o hospital nos procurou e mostramos a eles os espaços de convivência da universidade, que têm viés na sustentabilidade. Estamos com o apoio da prefeitura do Campus, que plantou 22 árvores frutíferas no entorno do hospital e tivemos também a ideia de fazer uma farmácia viva no hospital, com plantas medicinais da flora amazônica”, afirmou a coordenadora do projeto, Gina Calzavara, que, desde 2011, cuida de bosques no campus.

Espécies como a coramina, canarana, taioba, mastruz, justicia vermelha, pirarucu, citrus (limoeiro) são algumas das plantas medicinais trazidas pelos voluntários do projeto, e árvores frutíferas de pequeno porte como a pitanga, araçá-boi, jambeiro, macabi, coqueiro, açaí e mangustão, foram plantadas próximo ao prédio do Bettina Ferro. Um pouco mais à frente do “bosquinho”, como já é carinhosamente chamado por pacientes e funcionários, a prefeitura plantou ingá e pau-preto, que são espécies mais resistentes e proporcionam sombra, pois no local há a proposta de construção de um parquinho para os pacientes da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UASCA) do HUBFS, que também poderão aproveitar o jardim para atividades lúdicas.

Vice-coordenadora da Comissão de Humanização do HUBFS, Cláudia Farias explicou que uma das principais preocupações é continuar com todos os cuidados para evitar a contaminação pela covid-19, por isso o espaço conta com uma pia para lavagem de mãos, além de cartazes com orientações aos frequentadores do espaço. “Com o espaço de acolhimento os pacientes podem descansar ao ar livre e encontrar no nosso hospital condições agradáveis, de bem-estar, para que eles possam receber o seu atendimento e ter condições dignas enquanto usuários do espaço público”, concluiu (Com informações do Complexo Hospitalar da UFPA/Ebserh).