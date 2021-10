Benevides segue com calendário de vacinação anticovid-19 para vários grupos

Ao longo desta semana, a vacinação anticovid-19 vai seguir em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Após uma pausa neste domingo (17), haverá 1ª, 2ª e 3ª doses a partir desta segunda (18).

O cronograma segue com as seguintes agendas: 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac para quem está no prazo; e 3ª dose para idosos com 60 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que a 3ª dose (dose de reforço) será para idosos que receberam a 2ª dose há pelo menos seis meses.

Das 8h às 13h, em três pontos: Unidade Básica de Saúde (UBS) Benfica, Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Murinin e Ginásio Nagibão.