Benevides: Saiba onde tomar a vacina contra covid-19 nesta sexta(14/01)

Cinco pontos de vacinação contra a covid-19 estão sendo disponibilizados em Benevides, Região Metropolitana de Belém, nesta sexta-feira (14). O esquema vacinal do município oferta as três doses do imunizante.

A vacinação ocorre das 8h30 às 13h nos seguintes locais:

UBS Cohab,

Igreja Quadrangular,

UBS Benfica,

CRAS Murinin,

UBS Santa Maria.

Documentos necessários:

RG,

CPF,

Cartão SUS,

Comprovante de Residência.

Estão sendo disponibilizadas a primeira dose para quem ainda não atualizou o esquema vacinal; a segunda dose, de acordo com a data indicada na carteirinha; e a dose de reforço para quem realizou a segunda dose até o dia 10 de setembro.