Benevides passa a vacinar contra o coronavírus nos postos de saúde

A partir desta quarta-feira, dia 1º, a Prefeitura de Benevides vai descentralizar a vacinação contra o coronavírus dos pontos fixos de vacinação. Agora, os imunizantes passam a fazer parte do calendário de rotina de vacinação. As informações foram divulgadas, pela Coordenadoria Executiva de Comunicação (Cecom) da prefeitura, na manhã desta terça-feira (31).

São 16 unidades de saúde espalhadas em diversos bairros e comunidades do município, que vão oferecer todas as doses da vacina contra a covid-19. Com a medida, os pontos fixos de vacinação contra o coronavírus serão descontinuados. Até o momento, o município aplicou 119.885 doses, sendo 56.435 de primeira dose, 47.534 de segunda dose e 14.950 doses reforço. A vacinação nos postos de saúde ocorre de segunda a sexta feira, de 8 às 15 horas.