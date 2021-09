Benevides faz pausa na vacinação anticovid-19 nesta quinta

Nesta quinta-feira (30), não haverá vacinação contra a covid-19 no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a prefeitura, por conta da necessidade de desligamento da câmara onde são armazenas as vacinas, será necessário realizar uma pausa no serviço de imunização deste dia.

"A Prefeitura Municipal de Benevides informa que, nesta quinta-feira (30/09), haverá interrupção da vacinação contra a covid-19, devido à necessidade de desligamento da câmara fria municipal. A medida é necessária para continuarmos ofertando vacinas com qualidade para a população benevidense", explicou.

Na sexta-feira (01/10), a vacinação anticovid-19 será retomada no município. Haverá 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer, Coronavac e Astrazeneca; e 3ª dose da Coronavac para idosos de 70 anos ou mais. Das 8h às 13h, na UBS Benfica, Cras Murinin e no Ginásio Nagibão.