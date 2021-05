Benevides e Santa Bárbara do Pará recebem doses da vacina contra a covid e seguem com imunização

A Prefeitura Municipal de Benevides informou que iniciou nova fase de vacinação contra a Covid-19 no município na segunda-feira (17). São vacinadas pessoas acima de 30 anos de idade com comorbidades e pessoas com Síndrome de Down acima de 18 anos. Grávidas e puérperas acima de 18 anos também podem se vacinar.

A Prefeitura montou seis pontos de vacinação, para atendimento ao público de 8h as 13 horas. Até o momento, Benevides recebeu 15.328 doses e aplicou 13.013.

Pontos de vacinação:

- Paróquia Santa Rosa de Lima

- Igreja Quadrangular (Rua da delegacia)

- Igreja Assembleia de Deus Centro

- Assembleia de Deus Murinin

- USF Benfica

- Escola Paulina Ramos

É necessário apresentar CPF, cartão SUS, comprovante de residência e laudo médico que comprove a comorbidade.

Santa Bárbara do Pará

Como informou a Prefeitura Municipal, a vacinação atinge pessoas a partir de 40 anos de idade, com comorbidades e também a retomada da vacinação de gestantes conforme nota técnica nº 627/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS (Ministério da Saúde/Anvisa), ou seja, sem o uso da vacina AstraZeneca/Oxford; a imunização de gestantes com comorbidades mediante o uso das demais vacinas Covid-19 disponíveis no país. Santa Bárbara recebeu 5.638 doses e aplicou 4.715 até agora.