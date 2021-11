Benevides aplica as três doses contra a covid-19 até sexta-feira

O atual calendário vacinal contra a covid-19 do município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, retornou nesta quarta (03) e segue até sexta-feira (05) com as três doses. Por meio do Instagram, a Prefeitura Municipal detalhou o cronograma desta semana.

É feita novamente a repescagem de 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais. O esquema complementar é com 2ª dose da Astrazeneca (vacinados até 05/09); 2ª dose da Coronavac (vacinados até 15/10); e 2ª dose da Pfizer (vacinados até 05/10).

A 3ª dose (dose de reforço) é destinada para imunossuprimidos, trabalhadores da saúde e idosos de 60 anos ou mais. Eles devem ter tomado a 2ª dose há seis meses.

Das 8h às 13h, em quatro pontos: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Murinin; Unidade Básica de Saúde (UBS) Benfica; UBS Cohab; e CMEI Berço da Liberdade.