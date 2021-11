Benevides aplica 1ª dose em adolescentes e reforço nesta segunda-feira, 22

O município de Benevides, a Região Metropolitana de Belém, segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta segunda-feira, 22, será disponibilizada a dose de reforço do imunizante a imunossuprimidos, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais e nas pessoas que receberam a 2ª dose há cinco meses.

Ainda, o município disponibilizará a 1ª dose nas pessoas com 12 anos ou mais; e a 2ª dose da Astrazeneca para quem está no prazo de receber a vacina.

A vacinação em Benevides acontece no horário das 8 às 13 horas, em quatro endereços: no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Murinim; nas unidades básicas de saúde de Benfica e da Cohab; e na Igreja Quadrangular do bairro Médice.

A prefeitura informou que está com 80% da população vacinada com a primeira dose e 45% com a segunda dose.