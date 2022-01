Benevides aguarda mais doses para seguir com a vacinação para crianças

O município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, aguarda a chegada de mais doses de vacina anticovid-19 para seguir com a imunização de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. No último sábado (15), o município deu início a esse calendário após a chegada de 450 doses pediátricas da Pfizer.

"A meta é imunizar mais de nove mil crianças nos próximos dias, conforme recomendações do Ministério da Saúde. O município aguarda novos repasses para prosseguir com a imunização", informou a Prefeitura de Benevides.

Outros públicos

Nesta segunda-feira (17), Benevides segue com o calendário de vacinação anticovid-19 para pessoas de 12 anos ou mais. Estão disponíveis as três doses. Das 8h às 13h, na UBS Benfica, UBS Murinin, UBS Cohab e na Igreja Quadrangular do Médice.