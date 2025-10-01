Capa Jornal Amazônia
Beneficente Portuguesa reconhece apoio do Banco da Amazônia na implantação da nova unidade, em Belém

O empreendimento representa um avanço significativo para a saúde no Estado, ao oferecer estrutura moderna, tecnologia de ponta e atendimento humanizado

Beneficente Portuguesa reconhece apoio do Banco da Amazônia na implantação da nova unidade, em Belém. (Divulgação)

O Hospital Beneficente Portuguesa realizou, nesta quarta-feira (1º), uma cerimônia de agradecimento ao Banco da Amazônia pela parceria que viabilizou a implantação da nova unidade hospitalar São João de Deus. O empreendimento representa um avanço significativo para a saúde no Estado, ao oferecer estrutura moderna, tecnologia de ponta e atendimento humanizado.

O encontro reuniu conselheiros, associados, diretores e lideranças do hospital, que ressaltaram a importância do apoio do Banco da Amazônia para a concretização do projeto. A solenidade contou ainda com a presença da Diretoria Executiva completa da instituição financeira, representada pelo presidente Luiz Cláudio Moreira Lessa e pelos diretores Diego Santos Lima (Corporativo), Fábio Yassuda Maeda (Controle e Risco), Joana Emília Ramos Lima (Comercial e Distribuição), José Maria de Lima Quinto Filho (Tecnologia) e Roberto Batista Schwartz Martins de Paula (Crédito).

Beneficente Portuguesa

Do lado da Beneficente Portuguesa, estiveram presentes o presidente Alírio Gonçalves e toda a liderança institucional, em um gesto que reforçou a relevância dessa união.

De acordo com os representantes das instituições, a parceria vai além da cooperação financeira: trata-se de um investimento social que fortalece a rede de saúde e reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional e o bem-estar da população amazônica.

 

