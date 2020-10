Beneficente Portuguesa desmente boato sobre superlotação por covid-19

Desde que se voltou a falar no aumento de casos de covid-19 nas redes públicas e privadas de saúde, em Belém, um dos alvos foi o hospital Beneficente Portuguesa. Uma informação começou a circular, nesta quarta-feira (21), que a instituição teria parado o atendimento por falta de leitos para tratar pacientes da pandemia. Porém, o hospital, em nota, garantiu que é falso. O atendimento continua normal e a disponibilidade de leitos tem sido informada aos órgãos estadual e municipal de saúde.

"No atual momento de pandemia de covid-19, este hospital está operando em sua plena capacidade operacional. Segue com unidades preparadas para atendimento a pacientes acometidos com a doença provocada pelo sars-cov-2. De acordo com a demanda gerada, a Instituição vem garantindo a assistência hospitalar aos pacientes internados, com casos suspeitos e confirmados da doença. Informamos, ainda, que os números estão sendo regularmente informados à Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) e Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa)", informou a Beneficente Portuguesa.