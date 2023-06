Bênção dos pães marca manhã dedicada a Santo Antônio, na igreja dos Capuchinhos, em Belém

A tradicional bênção dos pães, que simboliza dar alimento a quem tem fome, foi uma das ações realizadas, na manhã desta terça-feira (13), na Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos, mais conhecida como Igreja dos Capuchinhos, em Belém. Neste dia 13, a Igreja Católica celebra o dia de Santo Antônio, cuja trajetória foi dedicada aos pobres.

Conhecido como santo casamenteiro, padroeiro do matrimônio, das noivas e dos pobres, ele é considerado o mais popular entre os “santos juninos". Na Paróquia São Francisco de Assis – Capuchinhos, a programação contou com a tradicional bênção dos pães, realizada às 8, 10, 13 e 17 horas.

Entre as demais programações, houve missa às 7 e 12 horas. E, para encerrar a festividade, haverá missa às 18 horas, seguida da Procissão de Santo Antônio. A festividade termina nesta terça-feira, com o tema “Santo Antônio e o Menino Jesus: Da Encarnação à Cruz”. A programação começou na manhã de 31 de maio.

Santo Antônio incentivou a caridade e denunciou as injustiças sociais

O pároco, frei Luís Rota, disse que Santo Antônio era um grande pregador e que, além do carisma da palavra e da sabedoria, também tinha também o poder de fazer milagres. “E então se tornou um santo muito popular ao ponto que ele foi canonizado só um ano depois da sua morte. E a devoção se espalhou muito na Europa. E, quando os europeus vieram para a América do Sul, trouxeram para cá, particularmente porque ele nasceu em Lisboa”, disse o frei.

“E, logicamente, os portugueses têm muita devoção e muito amor por este santo. Então se tornou muito popular também aqui no nosso Brasil. O santo que faz milagre, tem a tradição também de santo casamenteiro”, afirmou. Mas também foi o santo que incentivou a caridade e denunciou as injustiças do tempo dele. “Ele também convidava as pessoas que tinham (recursos) a distribuir dar para aqueles que não tinha. Esta sempre foi a filosofia de Santo Antônio: assistência aos pobres necessitados”, contou.

O frei Luís Rota também falou sobre a importância da bênção dos pães. “O alimento sempre é muito importante para a vida de todo mundo. E o pão nos lembra também da eucaristia, lembra o espírito de solidariedade, dar o pão, dar o alimento”, disse. A bênção, portanto, serve para quem doa e para quem recebe o alimento, explicou. “Essas pessoas também precisam ser abençoadas por Deus e que Deus possa providenciar também para eles o pão de cada dia”, afirmou.

"Santo Antônio está presente em minha vida em todos os momentos", diz professor

O professor Carlos Augusto Barbosa, 55, distribuiu 100 pães. “Santo Antônio é presente em minha vida em todos os momentos. Meu filho mais velho nasceu no dia de Santo Antônio. E, por tudo de bom que ele tem feito para mim e pela minha família, e enquanto eu tiver saúde e condições, o mínimo que posso fazer é distribuir pães para os que mais precisam. Nós somos quatro em casa. São 24 pães por pessoas. São 100 pães”, contou.

A doméstica Rosilene Ribeiro, 56 anos, também esteve na Igreja dos Capuchinhos. “Desde que me entendo por gente tenho uma devoção por ele. Eu tenho uma imagem pequenina em casa, que eu chamo de ‘meu carequinha'. Estou tão feliz porque, apesar de ser devota, eu nunca tinha vindo aqui”, contou. “Minha graça alcançada é ter minha família sempre unida", contou.

Formada em Serviço Social, Janaína Garrido, 48 anos, foi à igreja com o filho único, José Wellington, de 6 anos. “Eu consegui várias graças com Santo Antônio. Minha gravidez foi de risco. Essa criança é prematura. Nasceu com um coágulo na cabeça. Eu me apeguei com Santo Antônio e, hoje em dia, ele não tem mais problema nenhum”, disse. “Esta semana, na semana dedicada a Santo Antônio, outra graça: pensei que ia perder o Bolsa Família dele (do filho). Dependo disso. Mas não perdi”, disse.