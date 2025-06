Beleza junina: tranças, laços e brilho entre os mais pedidos nos salões para o São João

Com a chegada do dia de São João, comemorado em 24 de junho, os salões de beleza entram em clima de arraial. Fitas coloridas, penteados com tranças, girassóis, maquiagem com brilho e até bandeirinhas desenhadas no rosto estão entre os principais pedidos de crianças, jovens e adultos que querem curtir a festa com estilo.

No salão Fast Escova Belém, localizado em área central da cidade, o movimento cresceu desde o início do mês, impulsionado por festas escolares e eventos particulares. “A procura aumentou muito, desde o começo de junho. Por isso, nossa equipe já se prepara com antecedência, desde o início do ano”, explica Gisele Sodré, que integra a gestão do salão. Os atendimentos são por ordem de chegada, e os horários mais movimentados vão do meio da tarde até a noite.

A maquiadora Cris Araújo, com quase uma década de experiência, destaca que o São João é uma das épocas mais criativas do calendário de beleza. “As adolescentes querem brilho, maquiagem colorida, balõezinhos, bandeirinhas desenhadas no rosto. É uma data em que elas realmente se permitem ousar mais”, diz. Segundo ela, muitas clientes chegam com referências salvas no celular, mas nem sempre sabem exatamente o que desejam, é aí que entra o papel da profissional em adaptar ideias ao gosto e estilo de cada uma.

A tradição junina movimenta diferentes gerações. A pedagoga Jurema Araújo da Silva, por exemplo, foi ao salão se preparar para viver a personagem Maria Bonita em uma festa entre amigos. “Sempre me arrumo no salão. Aqui eles cuidam do cabelo, fazem a maquiagem. É tudo rápido e bem feito”, elogia.

Já a engenheira e comerciante Cármen Lúcia Bentemint não abre mão do ritual completo. “Faço cabelo, maquiagem, unha,tudo aqui. Acho importante estar bem arrumada, ainda mais em eventos especiais como a festa dos amigos da minha irmã, do tribunal”, conta.

Para as crianças, o momento também é de encantamento. A pequena Lívia Braga de Carvalho, que se arrumava para uma festa no colégio, disse amar se produzir: “Eu sempre peço pra minha mãe me levar no salão. Hoje tenho apresentação e quero curtir a festa bem arrumada”.

A aposta para este ano, segundo os profissionais, são os penteados com tranças decoradas com fitas, laços e flores, principalmente girassóis, que seguem em alta. As maquiagens decorativas, com desenhos típicos da época, estão entre os destaques, e os valores partem de R$ 69, dependendo do modelo.

Seja para dançar quadrilha, encontrar amigos ou apenas celebrar a data, a beleza junina virou um verdadeiro espetáculo nos salões da cidade, onde tradição e criatividade se encontram para dar vida a personagens típicos, cores vibrantes e muita animação.