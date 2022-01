Belenense tem chuva forte no primeiro dia do ano

O belenense constatou, por volta das 16 horas deste primeiro sábado (1º) de 2022, a incidência de uma chuva forte sobre a cidade, gerando cenas costumeiras na capital paraense. Na rua Fernando Guilhon com a travessa Quintino Bocaiuva, a pista asfáltica ficou alagada. O cenário acabou inspirando duas jovens moradoras da área a tomar um banho de chuva no local, aproveitando a circulação reduzida de veículos. Alguns condutores de veículos enfrentaram as águas circulando com cuidado para não deixar entrar água no motor. Pessoas trafegando em moto optaram por levantar os pés para não molhá-los no trecho.

Menina aproveita para tomar banho de chuva no primeiro dia de 2022, no bairro da Cremação (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Mas, não longe dali, na Quintino Bocaiuva com a Pariquis, moradores tiveram que meter mesmo os pés na água para circular no perímetro."Eu moro aqui há 41 anos, e sempre encheu a rua", declarou a vendedora Érika Costa. Ela disse não estranhar essa situação no primeiro dia do ano. Naquele trecho, havia crianças caminhando nas águas.

Enfrentamento

A Prefeitura de Belém mantém uma operação de limpeza de canais e outros serviços no setor do saneamento básico para fazer frente aos efeitos das chuvas fortes que caem sobre a capital paraense, em especial, no período invernoso em andamento.

Prefeitura de Belém atua em canais em preparação ao inverno nesta época do ano (Foto: Joyce Ferreira / Comus PMB)

A ação integra o programa Belém Bem Cuidada e objetiva fazer a limpeza e dragagem dos canais em vários bairros da cidade. Até a segunda quinzena de dezembro, haviam sido trabalhados os canais da travessa 3 de Maio, à altura do bairro de Fátima; canal da Antônio Baena, na ligação com o canal do Galo, no bairro da Pedreira e canal da Doutor Moraes, no bairro da Cremação, entre outros. Os canais funcionam como escoadouros das águas pluviais e esgotos da cidade. Por isso, a previsão da Sesan é deixar tudo pronto para o período das águas de março.

Chuvas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para a noite deste sábado (1º) Belém terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Neste domingo (2), esse cenário se repetirá.