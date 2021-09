Belém volta atrás e anuncia que manterá vacinação de adolescentes com 12 a 17 anos sem comoribidades

No começo da noite desta terça-feira (16), o prefeito Edmilson Rodrigues anunciou que Belém vai manter a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos de idade, sem comorbidades, contra a covid-19. O anúncio substitui a decisão anterior, também nesta quinta-feira, em que a Prefeitura de Belém divulgou que cumpriria a recomendação do Governo Federal de suspender a vacinação desse público alvo no País.

"Tomamos a decisão de, independente do Ministério da Saúde, continuar com o Plano "Belém Vacinada" e imunizar os adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades", enfatizou o prefeito Edmilson Rodrigues. Ele disse ter estranhado muito a decisão do Ministério da Saúde em suspender a vacinação e o envio de doses específicas para os adolescentes de 12 a 17 anos. A Pfizer está aprovada pela Anvisa e usada em paises como EUA, Europa, Japão, Austrália, China e Israel, sem registro de incidentes.

O prefeito externou o desejo de que o MS reveja a decisão, com as doses necessárias enviadas, "para que possamos proteger esses jovens, e, assim, toda a sociedade".