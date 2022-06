Belém volta a ter ponto de testagem gratuita para covid-19

fatos do dia

Círio 2022: carros de promessas terão procissão própria inédita

p.TextArea { R transient java.lang.Object _data = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.beanClass = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; RW java.lang.String value = 'Os carros de promessas, ícones tradicionais do Círio de Nazaré, em Belém, ganharão uma procissão própria em 2022. A novidade foi confirmada pela diretoria de procissões da festa. A procissão dos carros de promessas está marcada para a quarta-feira que antecede o Círio de Nazaré, a partir das 20h, com saída da Praça Santuário, em frente à Basílica. Pela primeira vez também, o carro mais novo do conjunto, em homenagem aos profissionais de saúde que atuaram na pandemia de covid-19, participará da procissão na rua.'; },ModelStore=com.polopoly.model.ModelStoreInMap