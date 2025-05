Belém sedia 1º Congresso Norte de Cirurgia Bariátrica com foco em saúde e tratamentos eficazes

Belém vai sediar, de 5 a 7 de junho de 2025, o 1º Congresso Norte de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. “Esse congresso é uma oportunidade única, o primeiro na nossa região”, disse o cirurgião Alexandre Nogueira, presidente do capítulo Pará da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. “É um momento em que as pessoas estarão reunidas para adquirir conhecimento e trocar experiências. No dia 5, teremos cirurgias ao vivo. No dia 6, haverá mesas de debate sobre obesidade e as doenças associadas, como diabetes, hipertensão, doenças hepáticas e apneia do sono”, explicou.

Também haverá mesas para discutir endoscopia bariátrica, obesidades extremas e reganho de peso. “No sábado (7), teremos encontros com profissionais essenciais no tratamento da obesidade, como psicólogas e nutricionistas. E também haverá a apresentação de vídeos com técnicas cirúrgicas para o tratamento da obesidade mórbida”, detalhou.

Participarão do congresso todos os profissionais envolvidos no tratamento da obesidade — educadores físicos, psicólogos, nutricionistas, clínicos, endocrinologistas, cardiologistas, hepatologistas, endoscopistas, cirurgiões gerais, cirurgiões do aparelho digestivo e cirurgiões bariátricos — além de estudantes e residentes de Medicina.

VEJA MAIS

O cirurgião Alexandre Nogueira comentou ainda sobre a importância de se debater a obesidade e suas doenças associadas. “A obesidade não se trata apenas do ganho de peso. Claro, isso é importante, mas não é uma questão estética. É uma questão de saúde, porque, quando o paciente é obeso, ele tem mais chance de desenvolver doenças como diabetes, apneia do sono e hipertensão arterial”, disse. “Ele tem maior risco de sofrer AVCs, desenvolver problemas osteoarticulares e limitações físicas. Então, ao tratar a obesidade, também tratamos todas essas doenças que são sérias e, com o tempo, podem levar à morte”, afirmou.

Pará tem de 30% a 35% da população com obesidade, diz cirurgião

Ele explicou que a obesidade é uma doença mundial, com números alarmantes — e o Pará segue essa tendência. Segundo o cirurgião, entre 30% e 35% da população do estado é obesa. “E, certamente, menos de 2% dos pacientes elegíveis ao tratamento cirúrgico estão sendo operados atualmente. Desses, cerca de 20% têm obesidade de primeiro grau, 10% de segundo grau e 5% apresentam obesidade mórbida, também chamada de severa ou de terceiro grau”, disse. “Se esses pacientes não forem acompanhados e tratados desde a obesidade de primeiro grau, com o tempo evoluirão para casos mais graves. Por isso é tão importante o diagnóstico e o tratamento precoce”, alertou.

O médico também comentou sobre o perfil dessas pessoas com obesidade no Pará — se são jovens ou adultos. “Normalmente, há uma divisão entre homens e mulheres, com leve predominância masculina. São, em geral, pessoas jovens, em idade produtiva, que muitas vezes se sentem limitadas por causa da doença e das comorbidades associadas”, afirmou.

O cirurgião também destacou os sinais de alerta. “A obesidade deve ser combatida desde a infância. É fundamental estimular bons hábitos desde cedo: evitar o sedentarismo e promover uma alimentação saudável. Crianças devem ser educadas a mudar seus hábitos alimentares e comportamentais”, disse.

“A sociedade moderna é sedentária. Hoje, muitas pessoas nem se levantam para desligar ou ligar a televisão, fazem tudo pelo controle remoto. Se esse comportamento não for corrigido desde cedo, é muito provável que a pessoa se torne obesa no futuro. Claro que há outros fatores — genéticos, hormonais, comportamentais —, pois a obesidade é uma doença multifatorial e precisa de abordagem conjunta.”

Ele ressaltou que há diversos tipos de tratamento para a obesidade, e que a cirurgia bariátrica, hoje, é o mais eficaz no controle da obesidade mórbida. “É um procedimento seguro, eficaz e com excelente custo-benefício para o paciente”, garantiu.

As inscrições para participar do seminário podem ser feitas pelo Instagram @congressonortebariatrica.