Belém vai receber programação de ‘educação financeira’ em Semana Nacional

Entre os dias 15 a 21 de maio, diversas instituições brasileiras vão realizar atividades de educação financeira, previdenciária, securitária ou fiscal, como parte da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), uma atividade que ocorre há 9 anos pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeiro de Educação Financeira (FBEF). A 10ª edição da agenda seguirá com o tema central voltado para a Resiliência Financeira.

Em Belém, a ação será realizada pelo Sicredi até dia 18 deste mês, com iniciativas educativas que englobam crianças, jovens e adultos. De acordo com Amaury Braga Dantas, Diretor Executivo do Sicredi no Pará, a Semana ENEF é um movimento promovido pelo Banco Central que busca o interesse pela comunidade. Ele ressaltou como é importante lembrar que pequenas atitudes podem causar um grande impacto nas finanças pessoais e na economia local.

“Para nossa instituição, toda semana é de educação financeira. Possuímos programas e atividades perenes em torno do tema, a exemplo do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, que leva conteúdo para crianças, jovens e adultos. Contribuir para uma relação saudável com o dinheiro nos permite construir uma sociedade mais próspera", pontuou o diretor executivo.

Ao longo da semana, também será lançado um jogo metaverso - pelo Sicredi- no Roblox, que busca trabalhar de forma lúdica a responsabilidade financeira entre o público jovem, o “Universo S902”.

Nele, as crianças e adolescentes que forem jogar poderão interagir com os habitantes do universo, participando de quiz, simulando compras que valorizem o comércio local, aprendendo usar caixa eletrônico, investir e guardar dinheiro de brincadeira, ou seja, estimulando um hábito saudável de consumo.

Também fará parte da programação a campanha “Educação financeira não é sorte, é conhecimento”, que debate a importância de fazer compras de forma consciente. Para isso, estará disponível uma websérie de três episódios.

A “Sim ou Não, Dinheiro na Mão” é uma paródia de programas de auditório, em que os participantes são colocados em cabines e respondem “sim” ou “não” às perguntas do entrevistador, mesmo sem ouvi-las. O conteúdo pode ser acessado no site do Sicredi.

Confira a programação completa:

Na segunda-feira (15), a cooperativa de crédito vai realizar um dia de atividades com crianças e jovens em um colégio particular, em Ananindeua, focado no Fundamental I e II, tratando de educação financeira de forma lúdica.

Já na terça-feira (16), as ações serão na Vila do Apeú, em Castanhal, onde envolverá operários de uma fábrica de panelas, com a atividade “Finanças: Mitos e Verdades”.

Na quarta-feira (17), o Sicredi vai receber alunos do curso de contabilidade da Universidade Federal do Pará (UFPA), no auditório da Sede Administrativa, em Belém, para um evento de educação financeira direcionada a jovens adultos, com conteúdo em linguagem um pouco mais técnica.

A quinta-feira (18) além de ações educativas em outro colégio particular em Ananindeua, também será realizado um evento na na Faculdade Esamaz aberto aos estudantes.