Belém vai receber praças revitalizadas até os primeiros dias de outubro

Até o próximo dia 5 de outubro Belém vai receber praças reformadas com espaços pet e pontos de wi-fi. As entregas desses logradouros aos moradores e visitantes dos lugares serão feitas pelo secretário de Urbanismo de Belém, Lélio Costa. Ao todo, serão 12 praças.

Das praças já entregues pela Prefeitura, cinco possuem espaços também para animais: David Mufarrej, no Reduto; Sônia Maria Frazão, na Marambaia; Dom Mário de Miranda Villas Boas, em Val-de-Cans; Dom Alberto Ramos, na Marambaia; e Eneida de Moraes, no Umarizal. Agora, estão garantidos espaços pets também na Dalcídio Jurandir, Princesa Isabel e Complexo Esportivo e de Lazer Augusto Rezende e na praça do Contorno Norte.

Além disso, as praças contam com pontos de wi-fi, instalados por meio de fibra óptica, que permitirão vários acessos simultâneos, como na David Mufarrej e Dom Mário de Miranda Villas Boas, a “praça do Marex”.

As praças reformadas são: Praças Tiago Way e Dalcídio Jurandir, na Cremação; Tenente Souza, Menino Jesus e do conjunto Jardim Orquídea, na Terra Firme; Princesa Isabel e Complexo Esportivo e de Lazer Augusto Rezende, na Condor; Dorothy Stang, na Sacramenta; da rua Antônio Barreto com a travessa 14 de Março, em Fátima; praças da travessa We-4 e das travessas Contorno Norte e Sul, em Icoaraci; e Canto do Curió, no Curió-Utinga.