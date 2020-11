Na próxima segunda-feira (09), Belém vai ganhar o primeiro hospital público veterinário do Norte do Brasil, que será destinado ao atendimento de cães e gatos. Trata-se do Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, localizado na Estrada do Tapanã, 281, ao lado do canil da Guarda Municipal e próximo ao cemitério e à delegacia do bairro do Tapanã.

A inauguração do espaço será realizada na segunda -feira, às 9h, pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). O funcionamento será das 7h às 19h, incluindo os fins de semana e também os feriados.

A equipe contará com médicos veterinários, assistentes e farmacêuticos. E serão ofertados serviços de baixa e média complexidade de urgência, consultas, cirurgia geral, vacinação antirrábica, exames laboratoriais e de imagem, curativos simples e complexos, fluidoterapia e palestras de educação em saúde.

De acordo com a Sesma, o espaço terá capacidade de realizar, mensalmente, 720 atendimentos de urgência, 1.080 consultas, 210 cirurgias oncológicas, 60 cirurgias ortopédicas e 300 cirurgias de emergência, além de 630 procedimentos de castração.

Em um vídeo publicado nesta sexta na conta pessoal dele no Instagram, o prefeito Zenaldo Coutinho divulgou imagens do hospital, anunciando a data de inauguração. "Esse espaço vai acolher os animais das famílias que não têm recursos para pagar veterinários particulares", comentou o prefeito.