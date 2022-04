Belém vai apresentar plano de flexibilização do uso de máscara nesta quinta-feira

A Prefeitura Municipal de Belém vai apresentar, às 15h desta quinta-feira (14), o plano de flexibilização do uso de máscaras e de vigilância e atenção à covid-19 na capital. Atualmente, Belém é a única capital do país onde o uso de máscara permanece obrigatório em locais abertos e fechados.

VEJA MAIS

De acordo com a prefeitura, a flexibilização foi decidida após a análise técnica de monitoramento promovida pela equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Essa análisa, segundo a gestão municipal, "tem constatado, reiteradamente, a permanência do quadro de estabilidade da pandemia da covid-19 em Belém, possibilitada pelo avanço da cobertura vacinal - 86% de pessoas com duas doses ou dose única - e que tem resultado na diminuição do número de casos positivos da doença e zerado a ocupação de leitos”.