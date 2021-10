Belém tem segunda dose anticovid para os nascidos de 1997 e 1998

O calendário de vacinação contra a Covid-19, em Belém, continua avançando e quem tomou a primeira dose do imunizante Pfizer no último 6 de agosto e nasceu em 1997 e 1998 completa o esquema vacinal nesta segunda-feira (18). A vacinação continua em 23 postos da capital, até às 17h. Para quem perdeu a primeira dose e é idoso, grávida, puérpera ou lactante com filhos até um ano pode levar CPF, RG, comprovante de residência e cartão SUS e vacinar a primeira dose em qualquer posto.

Na Igreja Catedral da Família, na Barão de Igarapé Miri, até às 10h30, 200 pessoas já tinham passado pelo local. A expectativa da equipe do posto é que a tarde melhore o fluxo que se aproximando do meio dia tende a diminuir. Juliane Machado, 23 anos, chegou feliz para se vacinar e conta que é um momento único, esperado por ela e pelos familiares, por isso agradece aos cientistas pela vacina. "Tô muito feliz. Eu estava com uma ansiedade muito grande para ter esse momento. Viva o SUS, viva a ciência! A felicidade não tem preço, não tem cabimento. Eu sinto que estamos seguros a partir de agora, mas não é porque a vacina veio que precisamos deixar os cuidados. Em casa somos conscientes. Usamos máscara no transporte público e álcool em gel. Mesmo depois disso temos que continuar os cuidados", conta a jovem.

"Me sinto feliz e grato", declara Bruno Venâncio de 22 anos. O jovem diz que observou no avanço da vacinação a oportunidade de voltar a normalidade. "A vacinação é importante para a população para desenvolver imunidade e poder voltar ao normal. Já vejo um grande avanço. Já podemos ir ao estádio, igreja, praça... Vai ser um final de ano Melhor, com a família. Tem pessoas que como eu tem a família grande, então já dá para fazer um evento melhor. Eu desejo um sucesso para os cientistas, que Deus capacite eles e que os governantes se dediquem, olhem mais para a população", observa.

Quem ainda não começou o esquema vacinal e está nos grupos: idosos, grávidas, puérperas e lactantes com filhos em idade de até um ano pode se vacinar a qualquer momento, em um dos postos de vacinação. Este é o caso da Berenice Sá de Sá, 34 anos, tomou a primeira dose com atraso, porque está com uma bebê de um ano e não teve como se vacinar no calendário correto. Ela conta que estava preocupada em não conseguir se vacinar, mas está aliviada por tomar a primeira dose.

"Eu tenho uma bebê pequena, por isso eu não tinha vindo na minha data. Meu filho tem 12 anos e já vacinou na minha frente. Quem estava preocupada era a minha mãe, pois todos em casa já se vacinaram e só faltava eu. No começo, eu confesso, estava na dúvida se faria bem essa vacina. Agora estamos vendo os resultados. Por isso me sinto aliviada, estava preocupada, com medo de não conseguir tomar. E no final do ano eu vou pra Cametá ver meus parentes, eles estão vacinados e agora eu estarei também", explica.

Confira os locais de vacinação desta segunda-feira (18):

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

7. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

10. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Av. Augusto Montenegro, 838 – Agulha.

11. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

12. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 – Águas Negras

13. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

15. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta.

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

19. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

20. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

21. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

22. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

23. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA – Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.