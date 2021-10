Belém vacina segunda dose de Pfizer aos nascidos de 1976 a 1980

A campanha de vacinação contra a covid-19 avança em Belém para a segunda dose da Pfizer, desta vez, aos nascidos entre 1976 a 1980. No posto do Centro Universitário Fibra, com entrada pela avenida Generalíssimo, antes das 7h da manhã já se percebia uma concentração de pessoas na porta. Ao longo da manhã filas se formaram e as cadeiras de espera estavam lotadas. Até às 10h30, 300 pessoas completaram o esquema vacinal, conta a coordenadora, Ingrid Vieira que espera no mínimo dobrar este número a tarde.

"Até o final do dia esperamos vacinar pelo menos 700/800 pessoas. É gratificante ver as pessoas buscando a segunda dose, porque almejamos muito isso desde o início da vacinação em janeiro, quando vacinamos os profissionais da saúde, idosos e assim fomos avançando para concluir esse processo", diz a coordenadora.

Sabendo da importância da imunização que Ben Hur machado, 42 anos, encontrou um tempo para se vacinar antes do expediente de trabalho. "Eu acho super importante por causa da saúde. Havia uma deficiência em relação a receber as vacinas, não sabemos o porque, mas agora tudo normalizou e vai dar certo daqui pra frente. É importante vir se vacinar. Vai da consciência de cada um. É para o seu próprio bem e do próximo", conta.

Nilzete Figueiredo, 40 anos, é um exemplo para o filho Artur Figueiredo de 13 anos e que se vacina na próxima sexta-feira (8). Ela conta que acha maravilhoso poder se vacinar, até porque, não sabe como o vírus ainda pode agir no organismo e que ensinou o filho sobre as medidas de prevenção, que ele mesmo agora a relembra.

"Eu achei maravilhoso completar o esquema vacinal, porque a gente não sabe o que o vírus causa. Na primeira dose não senti nada, eu não tive reação. Me sinto muito segura. E sobre os cuidados... Na verdade eu trabalho com estética, a gente sente no dia a dia a questão da máscara, mas também é uma necessidade. Mesmo depois de vacinada vamos continuar usando", reflete a esteticista.

"Meu filho vai ser vacinado na sexta. Vai tomar a primeira dose. Quer se vacinar, ele sabe tanto sobre que ele se preocupa. Regula a questão do uso da máscara, se ele vê ela um pouquinho abaixo do meu nariz, já avisa: 'mamãe, a máscara'. Usa álcool também. Inclusive as máscaras são todas de personagem de desenho", concluiu.

A vacinação segue até às 17h em 24 postos de Belém. É necessário levar a carteirinha de vacinação e RG. Confira os os locais de vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha (não irá funcionar como ponto de vacinação no dia 28 de setembro e do dia 01 a 06 de outubro);

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

7. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

8. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

9. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

10. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

12. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

13. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

14. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

15. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Parque Shopping – Entrada da Alameda de Serviços

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

21. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

22. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

23. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

24. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA – Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.