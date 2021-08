Belém teve quase 39% mais chuvas em julho do que em 2020

A capital paraense registrou um aumento do volume de chuvas no mês de julho em comparação com o mesmo período dos últimos três anos. Em relação a julho do ano passado, por exemplo, o aumento foi de 38,86%. Os dados são do 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Disme/Inmet).

Julho costuma ser um mês chuvoso. Mas quem esperava que o segundo veraneio da pandemia fosse ter mais sol, percebeu que a chuva apareceu bem mais do que o esperado e com tempestades fortes.

No registro do Inmet, julho de 2021 teve 185,8 milímetros de chuva, o que é equivalente a 38,86% maior que no mesmo período do ano anterior, quando o levantamento do órgão meteorológico federal contabilizou 133,8 milímetros de chuva. Esses dados vêm sendo acompanhados pela Defesa Civil do Município de Belém.

Em 2019 foram registrados 159,3 milímetros de chuva, já em 2018 esse índice foi de 159,3 milímetros. “Estar atento às informações de alerta dos órgãos competentes para executar planos operacionais, em tempo oportuno” é uma das atribuições da Defesa Civil, como informa a comissão municipal em nota.

"Além dos índices pluviométricos, a Defesa Civil de Belém acompanha e compartilha nas redes sociais a previsão do tempo e os alertas meteorológicos, ambos produzidos pelo Inmet. Diariamente, também, é possível acompanhar, por meio dos perfis oficiais da Defesa Civil, a tábua de marés produzida pela Marinha do Brasil", informa a Defesa Civil.