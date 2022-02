Belém: testes gratuitos de covid-19 serão retomados na segunda-feira (07/02)

A manhã desta sexta-feira (4) foi de movimento intenso em todos os postos de testagem rápida de covid-19, mantidos pela Prefeitura de Belém. A partir de segunda-feira (7), haverá um ajuste nos locais disponíveis exclusivamente para fazer o teste gratuito: Centro Universitário Fibra (avenida Gentil Bittencourt, 1.144, em Nazaré, com acesso pelo portão da Generalíssimo Deodoro); Universidade Federal do Pará (UFPA), Ginásio Poliesportivo (entrada pelo segundo portão, Avenida Perimetral, Guamá) e Faculdade Cosmopolita, localizada na avenida Tavares Bastos, 1.313, na Marambaia.

Em todos os locais, as 200 senhas são distribuídas a partir das 9h. Nesta sexta, na Fibra, acabaram antes das 10h30. Na entrada do Ambulatório de Ensino, uma pequena fila foi formada por pacientes que não conseguiram senha, mas aguardavam por alguma desistência. De acordo com profissionais que atendiam no local, a maioria dos testes teve resultado positivo.

A nutricionista Cibele Lisboa chegou por volta de 8h30 ao centro de testagem e conseguiu pegar uma senha. Acompanhada pelo marido, que também passou pela testagem, ela conta que o atendimento foi tranquilo. “Foi uma oportunidade muito boa, principalmente para quem não tem condições e está sentindo alguma coisa, então isso facilitou muito a vida das pessoas”, afirma.

Quem também procurou o centro de testagem foi a autônoma Kátia Celso, após apresentar sintomas que poderiam ser de covid-19. Como não conseguiu chegar a tempo de receber a senha, ela ficou aguardando para ser atendida ao final dos testes. “Há três dias eu estou com uma dor de garganta e também senti mal-estar no corpo, mas nada forte. Espero que não dê nada. Eu vim direto aqui, ia lá pra Doca, mas minha amiga disse que não tinha mais, então vim logo pra cá”, conta.

Para a dona de casa Luzia Nunes o resultado do teste foi negativo. Ela fez o teste junto com a filha depois de ter contato com pessoas que testaram positivo. “Todo mundo reclama desse teste, mas é melhor fazer e se resguardar do que correr o risco de infectar as pessoas. Graças a Deus não deu nada no meu! Agora é continuar tomando todos os cuidados porque a pandemia não acabou”, relembra.

A Secretaria Municipal de Saúde segue oferecendo o teste à população em oito unidades básicas de Saúde, tanto para a gripe como para covid-19, todos os dias da semana, 24 horas. Também há outras duas unidades na Sacramenta e na Marambaia, que não são 24 horas, mas estão exclusivas para as pessoas que precisam se testar.

Confiar quais Unidades Básicas de Saúde possuem atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento 24h:

UBS do Jurunas: rua Fernando Guilhon, s/n, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

UBS do Bengui I: rua Benfica, esquina com São Pedro, s/n;

UBS do Tapanã: rua São Clemente, s/n;

UBS de Icoaraci: rua Manoel Barata, 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

UBS do Carananduba (Mosqueiro): praça do Carananduba, S/N, entre Av. Beira Mar e rua Santo Antônio;

UBS da Baía do Sol (Mosqueiro): avenida Beira Mar, s/n, próximo ao mercado da Baía do Sol.

Unidades básicas de Saúde com atendimento exclusivo para os casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento das 8h às 18h:

Unidade Municipal de Saúde da Sacramenta: Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas;

Unidade Municipal da Marambaia: Avenida Augusto Montenegro, s/n.

UBS com funcionamento 24h, que seguem atendendo todas as linhas de cuidado, incluindo os casos de síndrome gripal e ou casos leves e moderados da covid-19:

1. Unidade Municipal de Saúde de Outeiro: rua Manoel Barata, 2373-2397, São João do Outeiro;

2. Unidade Municipal de Saúde de Cotijuba: rua Manoel Barata, s/n.