Belém terá primeiro abrigo noturno para acolher pessoas em situação de rua

O "Espaço Acolher" está atualmente com 50% das obras concluídas e irá funcionar diariamente

O Liberal
fonte

Prefeitura constrói abrigo completo para pessoas em situação de rua (Foto: Rayanna França | Agência Belém)

Belém ganhará o primeiro abrigo noturno com estrutura completa para pessoas em situação de rua. Localizado na rua Aristides Lobo, no centro comercial da capital, o “Espaço Acolher” oferecerá mais de 60 vagas para adultos e famílias, com infraestrutura que inclui banheiros, cozinha, sala de acolhimento e ambulatório. A iniciativa é da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), e as obras já estão 50% concluídas.

O espaço também estará disponível à população LGBTQIAPN+ e PcD em situação de pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, ou em situação de abandono, migração, refúgio e em trânsito. O local também irá proporcionar alimentação, vestuário, segurança, higiene pessoal, acessibilidade, acompanhamento social, médico e psicológico.

O abrigo funcionará das 19h às 7h, inclusive aos finais de semana e feriados, até o limite de ocupação das vagas. Usuários acompanhados de animais de estimação terão um espaço destinado ao acolhimento e aos cuidados dos pets, além de um local para guardar pertences pessoais e utensílios de trabalho.

Atendimento

Uma equipe multidisciplinar estará à disposição dos usuários do abrigo, composta por profissionais qualificados, como assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais e profissionais de saúde. Eles atuarão de forma integrada para atender às necessidades específicas de cada pessoa acolhida.

Também serão oferecidas informações sobre redes de equipamentos públicos de proteção e acesso a direitos, acolhimento e regulação de demandas dos usuários, assim como suporte para reinserção no mercado de trabalho.

“Uma das maiores dificuldades para as pessoas em situação de rua é ter um lugar para passar a noite, onde se tenha alimentação, higiene, acolhimento, acompanhamento médico, psicológico, e assistência social. Pensando nisso, nós estamos construindo este abrigo. É uma obra completa, que irá garantir, a essas pessoas, uma vida digna e a reinserção na sociedade”, destaca Igor Normando, prefeito de Belém.

