COVID-19: Belém terá plano emergencial para garantir oxigênio e ampliação de leitos, diz prefeitura

Novas medidas preventivas de combate à covid-19 foram anunciadas, neste sábado (23), pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o titular da Secretaria de Saúde (Sesma), Maurício Bezerra após uma reunião que contou com a participação de membros do grupo de trabalho que acompanha a vacinação em Belém. Entre as projeções, está a execução de um plano emergencial para garantir o abastecimento de oxigênio e uma ampliação do número de leitos direcionados para o tratamento da doença na capital paraense.

Segundo Bezerra, após um contato com a empresa que abastece o município de Belém com oxigênio, "houve a informação que a produção atende hoje as nossas necessidades e que foram utilizados 60% da sua capacidade, ou seja, restam 40% e ainda têm uma reserva técnica para situações emergenciais de 15% para fornecimento".

Já o prefeito Edmilson Rodrigues reforçou a importância da ampliação do número de leitos. "Além de prestarmos solidariedade aos irmãos amazonenses, com transporte logístico coordenado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), levando 20 pacientes que desembarcaram em Belém na noite de sexta-feira (22), para tratamento no hospital de campanha do Hangar, solicitamos aos nossos parceiros, como Hospital Barros Barreto, leitos clínicos e de UTI´s para servirem de retaguarda, caso haja mudança nos números de infectados e venha pressionar a rede pública hospitalar”, afirmou o prefeito Edmilson Rodrigues.

A Prefeitura deu início ao plano de vacinação "Belém Vacinada" no último dia 20 de janeiro. Desde então, segundo a Sesma, 7.953 profissionais da capital paraense, que atuam na linha de frente no tratamento da covid-19, nas redes pública e privada do município, foram vacinados até o final da manhã deste sábado (23).

Diagnosticados

Na manhã de sábado, a Sesma pontuou que entre os dias 18 a 22 de janeiro foram diagnosticados 2.387 casos de covid-19 na capital. O titular do órgão enfatizou que não há como, atualmente, abrir mão dos protocolos sanitários de combate ao vírus e aconselha a população a continuar com as medidas de proteção, com o uso de máscaras, lavagem frequente das mãos, uso de álcool 70%, proteção de nariz e boca ao tossir ou espirrar, manter o distanciamento social, pelo menos um metro e meio entre as pessoas.

Ele também reforçou que as pessoas com suspeita de covid-19, em Belém, podem procurar assistência médica em qualquer unidade básica de saúde ou na rede de urgência e emergência do município.