Belém terá Dia D de Vacinação Antirrábica em vários bairros neste sábado (20)
A ação ocorre das 8h às 16h, com vacinação gratuita de cães e gatos a partir de três meses de idade
Neste sábado (20) será realizado em Belém o Dia D da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica. A ação gratuita será voltada a cães e gatos a partir de três meses de idade que estejam saudáveis. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e prevenir a raiva, doença grave e que pode ser letal. Os postos para a imunização dos pets estarão distribuídos por vários bairros da capital paraense.
Os tutores não precisam apresentar documentação para garantir a imunização dos animais. Quem tiver a carteira de vacinação pode levá-la para atualização. Também será possível retirar doses para aplicação domiciliar, desde que o responsável apresente um isopor com gelo, assegurando o transporte correto da vacina.
Vacinação
Os postos de vacinação estarão distribuídos em pontos estratégicos da capital, como praças e supermercados, facilitando o acesso da população. As equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses estarão nos bairros Sacramenta, Umarizal, Marambaia, Guamá, Jurunas, Cremação, Val-de-Cans, Pedreira, Batista Campos, Cidade Velha, Marco e Bengui.
De acordo com a Sesma, a campanha reforça a proteção dos animais e contribui para a saúde pública. Belém não registra casos de raiva humana há mais de 30 anos. Na primeira etapa da campanha, a vacinação foi realizada nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci.
Serviço
Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica
Data: Sábado, 20 de dezembro de 2025
Horário: das 8h às 16h
Público-alvo: cães e gatos a partir de 3 meses, saudáveis
Locais
Praças e espaços públicos
- Praça Amazonas: R. Cesário Alvim, 604 - Jurunas
- Praça Benedito Monteiro: Tv. Ezeriel Mönico de Matos, 469-591 - Guamá
- Praça Brasil: Tv. Dom Pedro I - Umarizal
- Praça Dalcídio Jurandir: R. São Miguel, 501 - Cremação
- Praça do Jaú: Av. Sen. Lemos, 53 - Sacramenta
- Praça Dom Alberto Ramos: Av. Rodolfo Chermont, S/N - Marambaia
- Praça Tancredo Neves: R. Bujaru, 58 - Marambaia
- Canteiro Central: Av. Rômulo Maiorana, S/N - Marco
- Praça Dom Mário de Miranda Vilas Boas: Av. Júlio César, S/N - Val-de-Cans
- Praça Eduardo Angelim: Tv. Alferes Costa, S/N - Pedreira
- Praça Frei Daniel de Samarat: R. Intendente Dr. Virgílio Mendonça, 261-303 - Guamá
Estabelecimentos Comerciais
- Líder Batista Campos: Tv. Padre Eutíquio, 1845
- Líder Cidade Velha: R. Óbidos, 466
- Mix Matheus Bengui: Estrada do Bengui, 938-942
