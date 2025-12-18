Capa Jornal Amazônia
Belém terá Dia D de Vacinação Antirrábica em vários bairros neste sábado (20)

A ação ocorre das 8h às 16h, com vacinação gratuita de cães e gatos a partir de três meses de idade

O Liberal
fonte

Belém realiza Dia D de Vacinação Antirrábica em vários bairros no sábado (20). (Foto: Arquivo | Everaldo Nascimento | O Liberal)

Neste sábado (20) será realizado em Belém o Dia D da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica. A ação gratuita será voltada a cães e gatos a partir de três meses de idade que estejam saudáveis. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e prevenir a raiva, doença grave e que pode ser letal. Os postos para a imunização dos pets estarão distribuídos por vários bairros da capital paraense.

Os tutores não precisam apresentar documentação para garantir a imunização dos animais. Quem tiver a carteira de vacinação pode levá-la para atualização. Também será possível retirar doses para aplicação domiciliar, desde que o responsável apresente um isopor com gelo, assegurando o transporte correto da vacina.

Vacinação

Os postos de vacinação estarão distribuídos em pontos estratégicos da capital, como praças e supermercados, facilitando o acesso da população. As equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses estarão nos bairros Sacramenta, Umarizal, Marambaia, Guamá, Jurunas, Cremação, Val-de-Cans, Pedreira, Batista Campos, Cidade Velha, Marco e Bengui.

De acordo com a Sesma, a campanha reforça a proteção dos animais e contribui para a saúde pública. Belém não registra casos de raiva humana há mais de 30 anos. Na primeira etapa da campanha, a vacinação foi realizada nos distritos de Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci.

Serviço

Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica

Data: Sábado, 20 de dezembro de 2025

Horário: das 8h às 16h

Público-alvo: cães e gatos a partir de 3 meses, saudáveis

Locais

Praças e espaços públicos

  • Praça Amazonas: R. Cesário Alvim, 604 - Jurunas
  • Praça Benedito Monteiro: Tv. Ezeriel Mönico de Matos, 469-591 - Guamá
  • Praça Brasil: Tv. Dom Pedro I - Umarizal
  • Praça Dalcídio Jurandir: R. São Miguel, 501 - Cremação
  • Praça do Jaú: Av. Sen. Lemos, 53 - Sacramenta
  • Praça Dom Alberto Ramos: Av. Rodolfo Chermont, S/N - Marambaia
  • Praça Tancredo Neves: R. Bujaru, 58 - Marambaia
  • Canteiro Central: Av. Rômulo Maiorana, S/N - Marco
  • Praça Dom Mário de Miranda Vilas Boas: Av. Júlio César, S/N - Val-de-Cans
  • Praça Eduardo Angelim: Tv. Alferes Costa, S/N - Pedreira
  • Praça Frei Daniel de Samarat: R. Intendente Dr. Virgílio Mendonça, 261-303 - Guamá

Estabelecimentos Comerciais

  • Líder Batista Campos: Tv. Padre Eutíquio, 1845
  • Líder Cidade Velha: R. Óbidos, 466
  • Mix Matheus Bengui: Estrada do Bengui, 938-942
