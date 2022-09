Belém terá Dia D da vacinação antirrábica neste sábado (24)

Belém terá o Dia D da vacinação antirrábica neste sábado (24) com a meta de imunizar 40 mil cães e gatos. A campanha é a segunda realizada no ano pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e abrangerá diversos bairros e distritos, com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e prevenir a doença na capital.

Serão 12 pontos distribuídos pela cidade, atendendo de 8h às 17h. De acordo com dados do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 110.471 animais já foram vacinados contra a raiva neste ano, em Belém.

A vacinação é a única forma de prevenir que cães e gatos adquiram a doença. Ter mais de três meses e estar saudável fazem parte dos critérios estabelecidos pelo CCZ para a vacinação. A campanha foi descentralizada para facilitar o acesso da população ao serviço. A prioridade, neste sábado, é vacinar os animais que não foram vacinados na campanha do último mês de março.

Saiba onde vacinar cães e gatos em Belém

Dia D da vacinação antirrábica

Data: 24/09

Horário: 8h às 17h

Local: Ginásio da Ufra - Avenida Perimetral, s/n, Terra Firme;

- Unama – Avenida Alcindo Cacela, s/n, Umarizal;

- Unama Parque Shopping – Avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde;

- Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Avenida Augusto Montenegro, s/n, Parque Guajará;

- Hospital Municipal Veterinário Dr. Vahia – Rodovia do Tapanã, 281, Tapanã;

- It Center - Avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta;

- Praça Dom Alberto Ramos – Avenida Rodolfo Chermont, Marambaia;

- Portão 2 da UFPA – Avenida Bernardo Sayão, 4.968, Guamá;

- Fibra – Avenida Gentil Bittencourt, 1.144, Nazaré;

- Escola Bosque – Avenida Nossa Senhora da Conceição, Outeiro;

- Câmara Fria (unidade Sesma) - Travessa Timbó, 2.305, Marco;

- Pet Shop Empório Animal – Avenida Contorno, n° 2, em frente à Praça do Marex.