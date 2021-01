Belém terá novo plano de arborização, diz secretaria

No dia em que Belém completou 405 anos de fundação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) anuncia ações estruturais de arborização da capital paraense, envolvendo a colocação em prática o Plano de Arborização do Município com fundamento em um inventário arbóreo e, ainda, um conjunto de ações preventivas emergenciais à queda de árvores em locais públicos.

A Semma organiza uma força tarefa para avaliar o estado dos vegetais no espaço urbano, o que pode indicar a necessidade de poda de rebaixamento, para combater o peso excessivo e até mesmo para a retirada de algumas árvores a fim de se evitar acidentes.

Com a presença do titular da Semma, Sérgio Brazão, foi efetuado o plantio simbólico de mudas de cedro e pau preto em alusão ao aniversário de Belém na manhã desta terça-feira (12). O plantio foi realizado no Portal Amazônia e no Bosque Rodrigues Alves.

Inventário

De acordo com a Semma, o inventário arbóreo está adiantado, pois foi iniciado na Universidade, e já se tem uma noção abrangente do que existe na cidade em termos de arborização. No entanto, os detalhes serão obtidos em breve.

A importância do inventário reside em se saber o que existe na cidade e o que necessita ser implementado, ou seja, funciona como um instrumento de trabalho e planejamento para as ações.