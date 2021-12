Belém tem vacinação contra covid-19 e Influenza nos feriados de fim de ano

A Prefeitura de Belém divulga o funcionamento de postos de vacinação contra a covid-19 e Influenza nos feriados deste final de 2021. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informa que nesta sexta-feira (24), a vacinação será realizada das 11 às 17 horas nos shopping Boulevard e Grão-Pará. Haverá vacinação também nos pontos de vacinação da Unimed Prime, na avenida Castelo Branco, e na Unimed Batista Campos, das 9 às 17 horas.

Neste sábado (25) e no domingo (26), não haverá vacinação em Belém. No dia 31, a vacinação será realizada apenas nos shoppings Boulevard e Grão- Pará, das 11h às 17 horas. Funcionarão pontos de vacinação da Unimed Prime, na avenida Castelo Branco, e na Unimed Batista Campos, das 9 às 17 horas.

No dia 1º e no dia 2 de janeiro, não haverá vacinação em Belém.