Belém tem retorno intenso na BR-316 nesta segunda-feira

Apesar de ainda ser um período de pandemia, o retorno a Belém, pela rodovia BR-316, chamou a atenção de muitas pessoas e ganhou as redes sociais. A movimentação neste domingo (11) já foi intensa. Não havia tanta expectativa para a manhã desta segunda (12).

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) só deve publicar alguma novidade à tarde sobre o balanço do segundo final de semana deste mês de julho e segundo veraneio da pandemia de covid-19.

Sobre o retorno, o Detran-PA informou, nas redes sociais, que "...o trânsito por mais que intenso, flui bem, com cerca de 60 veículos passando por minuto na via. Há registro de acidentes, com batidas, no entanto, sem feridos, apenas com danos materiais".

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço parcial, apontando zero vítimas, apesar de 13 acidentes registrados entre os dias 9 e 11 deste final de semana.

No km 9 da BR-316, o trânsito fluía melhor, comentou Jéssica Aleixo, que levou 30 minutos a mais para fazer o percurso de casa até este ponto a caminho do trabalho: "hoje o trânsito tá difícil, pesado. Eu tô indo pro trabalho, e demorei muito lá atrás, agora que consegui chegar aqui depois de ficar parada. Estou fazendo um percurso para o trabalho demorado", relatou.