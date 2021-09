Belém tem repescagem da 1ª dose de vacina anticovid aos nascidos entre 1992 e 2002

A vacinação em Belém segue nesta terça-feira (14) com o calendário de repescagem, desta vez, para as pessoas nascidas entre 1992 e 2002, ou seja, dos 19 aos 29 anos, que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. São 25 postos de vacinação disponíveis até às 17h. Sendo a primeira dose, a população deve levar: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Para quem aproveitou a manhã para se vacinar, encontrou postos com poucas filas.

João Lindemberg Neto, de 25 anos, conta que perdeu a primeira chamada porque estava trabalhando e devido aos compromissos do dia a dia perdeu a oportunidade de se vacinar: "coisas pessoais, estava trabalhando na época. Mas agora um amigo me mandou a postagem da prefeitura ontem a noite no Instagram e eu vim hoje, para não perder a primeira dose... A Pandemia está sendo muito difícil, as pessoas estão com a saúde mental destruída. Por estar me vacinando, estou feliz. Quando eu tomar a segunda dose, a esperança estará completa. E continuar com os cuidados, não sair de casa sem necessidade. E gente, venham se vacinar. A gente quer voltar ao antigo nornal, não quero mais o novo normal não", responde bem humorado.

Mara Santos é responsável pelo posto de vacinação do shopping localizado na avenida Visconde de Souza Franco (Doca) fala que a movimentação mais intensa foi no começo da manhã: "até agora já vacinamos umas 100 pessoas, só que próximo ao meio dia e horário de trabalho já esvazia. Mas estamos com uma boa expectativa para o turno da tarde. Jovens, venham se vacinar!", Incentiva a coordenadora.

Confira os locais de vacinação disponíveis nesta terça-feira (14):

1. Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

7. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

8. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

9. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

10. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

12. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

13. Icoaraci. Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro;

14. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148;

15. IFPA Campus Belém – Av. Almirante Barroso, 1155- Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

17. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998;

18. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

19. Parque Shopping – Entrada da Alameda de Serviços

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

22. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará – Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna, n° 156

23. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

24. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.