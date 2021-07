Belém tem quase R$ 500 milhões em crédito para obras de saneamento e infraestrutura

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), sancionou um projeto de lei que estabelece três operações de crédito, que somam cerca de R$ 500 milhões. Os recursos serão destinados a ações e projetos da gestão municipal em segmentos de infraestrutura, equipamentos públicos, saneamento urbano e melhorias do centro histórico da capital. Os projetos financiados e a lei foram de autoria da prefeitura.

As três operações de créditos financeiros foram firmadas com três entidades. Com o Banco do Brasil S.A, foi no valor de R$90 milhões. Com Caixa, foi autorizado o valor de R$100 milhões. Por fim, recursos de US$ 60 milhões — que representam mais de R$ 308 milhões com a cotação do dólar a R$ 5,14, na tarde desta quarta-feira (28) — foram via Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

Entre os projetos aos quais o crédito se destina estão a implementação e melhoria de infraestrutura e saneamento urbano; pavimentação e asfaltamento de vias; revitalização, preservação e conservação do Centro Histórico de Belém. Essas ações serão contempladas pela linha de crédito de R$100 milhões, do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Na linha de crédito de R$ 90 milhões, pelo Banco do Brasil, estão previstas obras de recuperação e adaptação dos prédios públicos do município, trazendo para a população melhor atendimento nos serviços prestados e mais conforto também aos servidores. Os US$ 60 milhões do Fonplata serão destinados às obras de urbanização e infraestrutura urbana, pavimentação de vias, coleta e tratamento sanitário.

Esses créditos autorizados são limites e pode ser que a prefeitura não receba o valor integral, já que há necessidade de avaliação de condições específicas, como a capacidade de endividamento da prefeitura. Todas essas obras ainda não têm data específica para começar. Porém, ter o crédito já autorizado garante mais segurança para licitar os projetos.