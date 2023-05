Belém tem Passeio Ciclístico para redução de acidentes de trânsitos

Ciclistas da Grande Belém participaram, neste domingo (28), do 2º Passeio Ciclístico do Maio Amarelo 2023, mês dedicado à redução de acidentes de trânsito. A edição mobilizou grupos de bicicleta de Belém, Ananindeua e Marituba, sob o tema “No trânsito, escolha a vida". O evento se propõe a conscientizar as pessoas, de modo geral, para um tráfego mais seguro.

Com concentração na frente do Mercado de São Brás, em Belém, o passeio começou pouco mais das 8h, organizado pela da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), com a União dos Coordenadores da Bike do Pará (UCB) e do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV).

“Esse passeio ciclístico alusivo ao Maio Amarelo destaca a importância da integração entre os órgãos de segurança viária, ciclistas e sociedade civil para a conscientização de que as escolhas determinam o que se quer para o trânsito”, disse Manoel Pinheiro, representante do Observatório Nacional de Segurança Viária e coordenador de Projetos e Educação para o Trânsito da Semob.

Trajeto de 11 km

O passeio marcado pela descontração de grupos de ciclistas de todas as idades saiu do Mercado de São Brás, e percorreu mais de 11 km, com o seguinte trajeto: Mercado de São Brás - Av. José Bonifácio - Av. José Malcher - Av. Visconde de Souza Franco - Av. Castilhos França - Ver-o-Peso - Rua Dr. Assis - Arsenal de Marinha - Av. Bernardo Sayão - Rua dos Mundurucus - Av. José Bonifácio. A chegada de volta a São Brás foi às 9h40.

Agentes da Semob em parceria com agentes da Guarda Municipal de Belém e da Secretaria de Trânsito de Marituba (Setran) garantiram a segurança do evento esportivo. A Polícia Militar participou da ação com viatura do programa Maria da Penha, parceira nas atividades do Maio Amarelo.

A inscrição para o passeio foi um quilo de alimento (feijão ou arroz) para ser doado pela União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCB) para uma instituição beneficente, a ser definida.

Mais de 200 ciclistas engajados

O coordenador de Projetos e Educação para o Trânsito da Semob, Manoel Pinheiro, afirmou que o passeio cumpriu a missão com o engajamento de mais de 200 ciclistas ao Maio Amarelo, cujo tema é “No trânsito, escolha a vida”.

Mecânico de bicicletas, José Neri levou na garupa o filho Miguel, de 7 anos. Ele disse que os passeios são sempre boas oportunidades para mostrar o respeito que cada um precisa ter no trânsito.

Presidente da União dos Coordenadores de Bike do Pará, Arnaldo Vilar, destacou: “cada vez mais precisamos melhorar a mobilidade urbana. Essa parceria entre vários órgãos municipais de segurança viária e de entidades ligadas ao trânsito agrega valores. Não é um simples passeio ciclístico. É também uma junção de vários grupos de Belém, Ananindeua, Marituba e outros municípios, entidades do poder público, que buscam melhorar o trânsito para todos”, afirmou Vilar.

Entre outros parceiros, a programação tem o apoio de grupos de pedal de Belém, Ananindeua e Marituba, da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, da Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial, da Polícia Militar, e da Federação Paraense de Ciclismo (FPC) e da Secretaria de Trânsito e Transporte de Marituba (Setran).