Maio Amarelo: Detran promove mês de combate a acidentes de trânsito

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) deu início à programação do Maio Amarelo, campanha que enfatiza a redução de acidentes, a partir da observação de fatores de risco, especialmente as ocorrências provocadas pelo não uso do capacete. Na última terça-feira (2), o órgão realizou uma ação de blitz educativa e orientação aos condutores no estacionamento do Mangueirão, localizado na Avenida Augusto Montenegro.

A programação contou ainda com um momento de confraternização entre os presentes, visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima e distribuição de laços representativos do movimento, marcando o início da campanha. Ao longo de todo o mês de maio, o Detran realizará ações em escolas, empresas, universidades e vias, além de um simpósio sobre segurança viária.

Segundo o diretor técnico-operacional do Detran, José Bento Gouveia, o objetivo da programação é debater a segurança viária e mobilizar a sociedade paraense para a conscientização sobre a redução de acidentes no trânsito. "O Detran terá um mês inteiro de programação e hoje, nesta abertura, estamos nos juntando aos demais órgãos nesse abraço coletivo para que todos tenhamos um mês de muito trabalho de conscientização sobre segurança viária e muitos frutos para a sociedade", afirma.

Eulene Moreira é operadora de caixa e estava a caminho do trabalho quando foi abordada durante a ação e relatou o quanto a imprudência no trânsito já impactou a sua família. "Tenho um tio que já sofreu um acidente por imprudência de outra pessoa e teve inclusive que ter a perna amputada, uma situação muito triste para toda a família. Então, eu acho muito importante ter consciência no trânsito. Parabéns pela iniciativa", destaca.

A campanha

Nacionalmente, a campanha é organizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, instituição sem fins lucrativos que desenvolve ações voltadas à redução dos elevados índices de ocorrências no trânsito brasileiro. No Pará, o Detran é um dos órgãos parceiros do Observatório na realização da campanha. Este ano, a iniciativa detrancompleta 10 anos, e tem como tema "No trânsito, escolha a vida".

"Estamos iniciando a campanha do Maio Amarelo que visa especialmente a conscientização de que no trânsito a escolha precisa ser a vida, através da observância dos fatores de risco no trânsito, para que possamos diminuir os índices de morte e acidentalidade nas vias", diz a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, destaca a importância desta temática na construção de um trânsito mais seguro e humanizado.

Parceiros

O evento contou com a presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PA), grupos de ciclistas, empresas e de órgãos municipais de trânsito, entre eles o de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Abaetetuba, Paragominas, Ulianópolis e São Félix do Xingu, além de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Universidade do Estado do Pará (Uepa) e órgãos estaduais.