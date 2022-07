Belém tem novos canais para solicitar serviços de iluminação pública

O número para solicitar serviços de manutenção da iluminação pública em Belém foi desativado, tendo em vista o término do contrato de Parceria Público-Privada com a empresa Endicon Engenharia, encerrado em 2 de julho. A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informa que canais provisórios estão disponíveis para atendimento à população.

Desde o dia 2 de julho, o número 0800 400 0300, utilizado pela Endicon Engenharia para as solicitações dos serviços de manutenção, deixou de funcionar. A partir da última segunda-feira (4), a empresa Luz de Belém, vencedora do processo de concorrência da concessão administrativa, já passou a operar no município, entretanto, alguns serviços ainda estão em fase de implantação, entre eles, o call center.

Durante esse período, a Seurb passa a disponibilizar os seguintes canais para atendimento à população: atendimento presencial na sede da Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h; atendimento telefônico pelo número (91) 3039-3700; e perfil da Seurb no Instagram (@seurb.pmb).



Serviço:

Atendimento à população para serviços iluminação pública

Presencial: sede da Seurb, localizada na avenida Governador José Malcher, 1622, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Telefone: (91) 3039-3700

Instagram: @seurb.pmb