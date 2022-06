Santarém: App para solicitação de serviços de iluminação pública está disponível para download

O aplicativo “Santarém IP” tem o objetivo de dar celeridade às solicitações dos serviços de manutenção da iluminação pública do município. O app já está disponível para download em celulares tanto no sistema Android, quanto no iOS.

O app é uma iniciativa da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Samurb).

“Estamos sempre modernizando os serviços que a Semurb oferece à população. O aplicativo é de fácil acesso, foi elaborado para ser o mais direto, mais simples possível quanto ao preenchimento do formulário virtual, portanto, a prestação de serviços será efetuada de forma mais ágil”, informou o secretário da Semurb, Jean Murilo.

Ainda de acordo com o secretário, o atendimento pelo telefone 0800 042 0952 continua disponível e, em breve, Whatsapp também estará disponível para contribuir na solicitação dos serviços.

Veja o passo a passo para acessar o aplicativo “Santarém IP”

Acessar a loja de aplicativos do celular;

Na opção de pesquisa digitar: “Santarém IP” e clicar para baixar;

Clicar no ícone: instalar;

Após instalar, clicar no ícone: abrir;

Ao abrir, ativar a permissão para o acesso da localização;

Na tela aparecerá o ambiente virtual para o acesso as solicitações “Cadastrar notificação” e “Consultar notificação”;

Se caso for “Cadastrar notificação”, o usuário entrará nos ambientes e terá acesso a três opções para localizar o ponto que necessita de manutenção;

A primeira opção solicita o número que fica em uma plaqueta no braço da luminária ou no poste. A plaqueta tem o fundo amarelo com os números em azul. O número será lido pelo sistema que irá buscar os dados da luminária;

A segunda opção é a busca da luminária pelo google maps, com um clique no mapa para escolher um ponto, para preenchimento automático da localização;

A última opção o usuário pode inserir o endereço da reclamação que o sistema identificará o local a ser realizado o serviço;

Obs.: Ao utilizar uma das opções, clicar no ícone “próximo”.