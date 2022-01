Belém tem fim de semana de vacinação intensa contra covid-19

O belenense aproveitou o final de semana para colocar em dia a vacinação contra a covid-19, utilizando os pontos de imunização instalados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Pessoas em variadas faixas etárias receberam imunizantes na Unimed Batista Campos e Unimed Prime e nos shoppings Boulevard e Grão Pará.

Na Garagem 6 do Boulevard Shopping, a procura pela vacinação foi intensa no sábado (8) e neste domingo (9). Tanto que no sábado foram vacinadas 1.039 pessoas e no domingo, 515 até por volta das 17h30, perfazendo 1.554 pessoas imunizadas em dois dias somente neste ponto de vacinação.

A dona de casa Izabel Rodrigues, de 57 anos de idade, foi uma delas. “Eu moro no Guamá e aproveitei a folga do domingo para vir até aqui para receber a terceira dose. Estou feliz, porque já estou imunizada contra o vírus”, declarou, logo após receber o imunizante.

Alívio

O casal Sthefany Pacheco, bancária, e Érick D´Oliveira, analista de redes, também não perdeu a oportunidade de garantir a terceira dose contra a covid-19. “É um alívio ter recebido a vacinação”, afirmou Sthefany, enquanto Érick externou sua gratidão pelo serviço. Os dois esperam, agora, pelo momento de vacinarem os três filhos contra o coronavírus.

Quem também pensou nos filhos foi o servidor público Marcos Cavalcante. Morador do bairro do Tapanã, Marcos foi com um casal de filhos aproveitou para passar pelo local da vacinação no Boulevard a fim de obter informações sobre os documentos necessários para a imunização do filho de 13 anos de idade.