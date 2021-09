Belém tem caso suspeito de "Urina Preta" descartado, mas sobe de quatro para cinco em Santarém

O Estado do Pará registra nesta quarta-feira (22) nove casos suspeitos da Síndrome de Haff, conhecida como "Doença da Urina Prata", com a novidade de que dos três casos suspeitos em Belém até a terça-feira (21), um foi descartado, e Santarém passa de quatro para cinco suspeitos. Não há casos confirmados da doença no Pará.

O caso descartado em Belém estava relacionado à leptospirose. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), a Sespa investiga, no momento, 9 casos suspeitos da Síndrome de Haff: Belém (02), Santarém (05), Trairão (01) e Almeirim (01).

"Um outro caso que havia sido notificado em Belém foi descartado, pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) após amostra dar positiva para leptospirose".