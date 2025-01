Belém tem bloqueio no trânsito na Rua Diogo Móia a partir desta segunda-feira (20/1)

Desde às 7h desta segunda-feira (20/1), o trânsito na Rua Diogo Móia, entre a Travessa Almirante Wandenkolk e Avenida Visconde de Souza Franco, tem o trânsito interditado em uma das faixas. A mudança segue de hoje até o dia 10 de fevereiro. No local acontece a primeira etapa das obras de saneamento ambiental do entorno do canal da Avenida Visconde de Souza Franco (Doca), em Belém, um dos legados da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

O serviço de saneamento objetiva garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do canal da Doca, já foi executado na Rua Municipalidade, Avenida Visconde de Souza Franco, Passagem Vila Rica, Avenida Senador Lemos, Avenida Pedro Álvares Cabral, Rua 28 de Setembro, Travessa Almirante Wandenkolk, Rua Antônio Barreto, Rua Domingos Marreiros, Rua Bernal do Couto e, agora, chega à Rua Diogo Móia.

VEJA MAIS

O saneamento do entorno do canal da Doca inclui cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto; assentamento de aproximadamente 140 unidades de Poços de Visita (PV); execução de cerca de 700 unidades de ramais domiciliares; demolição e recomposição de pavimento asfáltico; construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para gerador.

O serviço será implantado ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco, nas duas margens e ruas adjacentes, proporcionando mais saúde e qualidade de vida a quem reside e trabalha na área de influência do canal.