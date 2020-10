Belém tem 65% dos leitos de UTI destinados à covid-19 ocupados

Para atendimento de casos da covid-19 em Belém, capital paraense, existem hoje 88 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 273 leitos clínicos nos hospitais Dom Vicente Zico, no bairro do Marco, e Beneficente Portuguesa, no Umarizal. Dos leitos clínicos, 107 (39%) estão ocupados e 166 (61%) disponíveis. Já os de UTI, 57 (65%) deles estão ocupados e 31 (35%) ainda disponíveis.

Dos 273 leitos clínicos, 158 são regulados pelo Estado e 53 pelo Município. Dos 88 de UTI, 70 são regulados pelo Estado e 18 pelo Município. Os dados são públicos e constam no painel covid-19 da Prefeitura de Belém.

O Hospital Dom Vicente Zico funciona como retaguarda para casos graves do novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2). O hospital recebe pacientes referenciados das Unidades de Pronto Atendimento (Upas) da cidade. Ainda de acordo com o Painel Covid-19, este hospital conta com 53 leitos clínicos, dos quais 21 ainda disponíveis. Além de oito de UTI sendo seis desocupados.

Porém, com aumento dos casos em Belém, a movimentação no Dom Vicente Zico também passou a ficar mais agitada, desde a semana anterior. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na última semana, foram confirmados 98 casos positivos e nove óbitos causados pelo vírus, em Belém.

“Desde segunda e terça passadas, as Upas começaram a encaminhar pacientes com casos graves confirmados de covid-19 para o Dom Vicente Zico. Por dia, em média, chegam de dois a três pacientes. Por enquanto, nesta quarta (28), ainda não entrou nenhum paciente, mas deve chegar até mais tarde”, informa um funcionário do hospital, que preferiu não ter seu nome na reportagem.

Atendimentos

Por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), atendem casos graves de covid- 19, em Belém, o Hospital Dom Vicente Zico, no Marco, o Hospital da Beneficente Portuguesa, no Umarizal, e o Hospital de Campanha, que funciona no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, no Marco. Porém, esses espaços atendem somente pacientes regulados (encaminhados por meio da Guia do SUS) pelo Sistema das Unidades de Saúde.

Já as Policlínicas Itinerantes, na Pedreira e na Doca, atendem os casos leves e moderados de covid-19. Elas distribuem 30 senhas para a manhã e 30 para a tarde, e funcionam de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30. No sábado e domingo, das 8h30 às 13h30. Ambos os locais, além do Hospital de Campanha, são mantidos pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) e foram montados pelo Governo do Estado, a fim de apoiar as demandas de Belém.

Todavia, de modo geral, a Atenção Básica é porta aberta para atendimento à covid-19 e ela é gerenciada pelo Município. Assim, a Sespa esclarece que a população pode recorrer às Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Prontos Socorros.

A Secretaria de Saúde de Belém orienta que, em caso de sintomas moderados, a pessoa pode procurar as Unidades Básicas de Saúde. E, em casos graves, pode buscar qualquer Pronto Socorro da rede municipal.