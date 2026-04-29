Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém tem 25% das crianças fora da pré-escola e expõe desigualdade no acesso à educação infantil

No Brasil, 329 mil crianças de 4 e 5 anos estão fora da escola mesmo com matrícula obrigatória por lei

O Liberal
fonte

Belém tem 25% das crianças fora da pré-escola e expõe desigualdade no acesso à educação infantil. (Imagem ilustrativa)

Em Belém, cerca de 1 em cada 4 crianças de 4 e 5 anos está fora da pré-escola, um dado que evidencia o desafio local de acesso à educação infantil. O cenário acompanha uma realidade mais ampla na região Norte do país, onde 29% dos municípios não atingem 90% de atendimento nessa etapa, índice quase três vezes superior ao da região Sul.

Mesmo sendo obrigatória por lei desde 2013, a pré-escola ainda está longe de ser universalizada no Brasil. Levantamento do portal QEdu, com base em indicadores produzidos pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), mostra que 16% dos municípios brasileiros têm menos de 90% das crianças matriculadas.

O estudo foi desenvolvido em parceria com organizações como a Fundação Bracell, Fundação Itaú, Fundação VélezReyes+, Fundação Van Leer e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O novo indicador criado pelo Iede permite acompanhar, anualmente, o acesso de crianças tanto às creches (0 a 3 anos) quanto às pré-escolas (4 e 5 anos) em nível municipal. O cálculo cruza dados de matrículas do Censo Escolar com projeções populacionais do IBGE, estimando a cobertura de atendimento em cada cidade.

Atualmente, 876 municípios brasileiros não alcançam 90% de cobertura na pré-escola, o que representa cerca de 329 mil crianças fora da sala de aula nessa faixa etária, uma etapa considerada essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional.

Na região Norte, o problema é ainda mais acentuado: 130 municípios apresentam cobertura insuficiente, concentrando uma parcela relevante das crianças sem acesso à educação infantil no país.

Em números absolutos de municípios, o Nordeste lidera o ranking negativo, com 104 cidades (17%) abaixo da meta de atendimento, reforçando que o déficit de acesso à pré-escola é um desafio nacional, mas com impactos mais intensos nas regiões Norte e Nordeste.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Belém tem 25% das crianças fora da pré-escola e expõe desigualdade no acesso à educação infantil
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Moda do torcedor

Economia circular: brechó de camisas de futebol cresce e atrai público fiel em Belém

Peças retrô e mais acessíveis impulsionam consumo entre torcedores na capital paraense

26.04.26 8h00

Dia das mães

Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

Com pacotes que variam de R$ 125 a R$ 1.600, clínicas e spas ampliam oferta para a data

25.04.26 8h00

TRANSPORTE

Linha Mosqueiro-São Brás recebe 15 ônibus extras por dia até o feriado de Tiradentes

No domingo (19) e no feriado de terça (21), a passagem é gratuita para os usuários

18.04.26 21h23

OPERAÇÃO

Fiscalização apreende 32 motos com descarga irregular em Belém

Ação do programa “Belém em Ordem” responde ao aumento de denúncias de perturbação do sossego e poluição sonora na capital

18.04.26 21h08

MAIS LIDAS EM BELÉM

MORADIA DIGNA

'Compra Assistida' divide moradores da Vila da Barca entre sair ou permanecer na área

Enquanto parte das famílias vê chance de recomeço fora das palafitas, outros resistem a deixar território onde vivem há décadas

26.04.26 8h00

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo no dia em que passagens são gratuitas em Belém; veja imagens

Testemunhas relatam que fogo começou após curto-circuito e se espalhou em poucos minutos

26.04.26 17h03

ÔNIBUS PEGA FOGO

Ônibus pega fogo próximo a Praça da República e chamas são vistas a distância; veja fotos

Incêndio em veículo causa pânico, mobiliza bombeiros e interrompe a rotina de um dos principais pontos turísticos da capital paraense

26.04.26 15h15

Modernização

Modernização do sistema de água em Belém promete melhorar fornecimento; veja o que muda

Investimentos em modernização buscam enfrentar problemas históricos no fornecimento de água em diferentes regiões da cidade

28.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda