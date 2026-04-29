Belém tem 25% das crianças fora da pré-escola e expõe desigualdade no acesso à educação infantil

Em Belém, cerca de 1 em cada 4 crianças de 4 e 5 anos está fora da pré-escola, um dado que evidencia o desafio local de acesso à educação infantil. O cenário acompanha uma realidade mais ampla na região Norte do país, onde 29% dos municípios não atingem 90% de atendimento nessa etapa, índice quase três vezes superior ao da região Sul.

Mesmo sendo obrigatória por lei desde 2013, a pré-escola ainda está longe de ser universalizada no Brasil. Levantamento do portal QEdu, com base em indicadores produzidos pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), mostra que 16% dos municípios brasileiros têm menos de 90% das crianças matriculadas.

O estudo foi desenvolvido em parceria com organizações como a Fundação Bracell, Fundação Itaú, Fundação VélezReyes+, Fundação Van Leer e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O novo indicador criado pelo Iede permite acompanhar, anualmente, o acesso de crianças tanto às creches (0 a 3 anos) quanto às pré-escolas (4 e 5 anos) em nível municipal. O cálculo cruza dados de matrículas do Censo Escolar com projeções populacionais do IBGE, estimando a cobertura de atendimento em cada cidade.

Atualmente, 876 municípios brasileiros não alcançam 90% de cobertura na pré-escola, o que representa cerca de 329 mil crianças fora da sala de aula nessa faixa etária, uma etapa considerada essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional.

Na região Norte, o problema é ainda mais acentuado: 130 municípios apresentam cobertura insuficiente, concentrando uma parcela relevante das crianças sem acesso à educação infantil no país.

Em números absolutos de municípios, o Nordeste lidera o ranking negativo, com 104 cidades (17%) abaixo da meta de atendimento, reforçando que o déficit de acesso à pré-escola é um desafio nacional, mas com impactos mais intensos nas regiões Norte e Nordeste.