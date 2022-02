Belém suspende vacinação com Pfizer para adultos contra covid-19

A vacinação contra a covid-19 para adultos em Belém não conta com a vacina da Pfizer, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). A Secretaria informa que o Ministério da Saúde não está enviando o imunizante Pfizer para ser utilizado na vacinação desse público. Por isso, será suspensa a vacinação de adultos com a Pfizer. No entanto, a imunização de cidadãos adultos e adolescentes com 12 anos ou mais prosseguirá mediante aplicação das vacinas da AstraZeneca e CoronaVac, em 60 pontos de vacinação, de vez que não existe previsão de chegada ao Pará de doses da Pfizer, muito utilizadas na aplicação da terceira dose.

Em Nota, a Sesma informou, nesta quarta-feira (2), que “será aplicada a AstraZeneca, nos mesmos padrões já adotados em Belém (a terceira dose só pode ser aplicada quatro meses após a segunda). A eficácia da imunização não é prejudicada”.

A reportagem integrada de O Liberal recebeu Nota do Ministério da Saúde sobre o assunto nesta quarta-feira (2). “O Ministério da Saúde informa que já distribuiu o total de 14 milhões de doses de vacinas Covid-19 para a população adulta do estado do Pará, sendo 5,7 milhões de imunizante Pfzier. A Pasta ressalta que os estados são os responsáveis pelo envio das doses para os municípios”.

“Importante reforçar que, desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, as doses são distribuídas de maneira proporcional e igualitária, pactuadas de forma conjunta entre o Ministério da Saúde e representantes dos estados, municípios e o Distrito Federal. No mês de fevereiro, a Pasta espera receber mais 15,3 milhões de doses de imunizantes Pfizer”, completou o MS.