Belém acende alerta para o perigo de chuvas e ventos fortes

Desde esta segunda (7) até terça-feira (8), a Região Metropolitana de Belém está sujeita a chuvas intensas e ventos fortes, de acordo com o alerta de perigo potencial divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Instituto, há possibilidade é de "chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Por essa razão, como orienta a coordenadora da Comissão de Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira, os cidadãos e cidadãs devem se prevenir contra eventuais acidentes. Até porque, de acordo com pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em estudo sobre a incidência de chuvas no país ao longo do ano passado, o Pará abriga a cidade onde mais choveu em 2020: Belém. O índice anual de precipitação de chuva chegou a 3.868 mm.

"A partir do alerta, nós repassamos as informações e orientamos a população sobre como agir nesse tipo de situação, como ter cuidado ao trafegar com veículos evitando locais com buracos; não caminhar em áreas alagadas; não usar o celular no momento da chuva; não permanecer próximo a árvores, por causa do risco de queda e descargas elétricas", destaca Christiane Ferreira.

Andar em locais alagados não é recomendado pela Defesa Civil (Akira Onuma / O Liberal)

O Inmet reforça que em caso de rajadas de vento, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de publicidade. Deve-se também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, caso necessário, buscar obter mais informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Christiane observa que os alertas da Defesa Civil de Belém poderiam ser mais específicos com relação a áreas de incidência dos fenômenos no município, mas o município está sem o radar meteorológico da União há três anos, o que inviabiliza essa ação. A Prefeitura de Belém já, inclusive, oficiou ao Governo Federal solicitando o reparo do radar, como destacou a coordenadora da Defesa Civil.

Marés

Quando as chuvas fortes coincidem com as marés altas, a situação requer ainda maior atenção por parte dos moradores dos bairros da sede do município e da região. No próximo dia 10, ocorrerá Lua Nova com influência sobre a formação de maré alta.

A maré alta pode alagar ruas próximas a canais e rios, como é o entorno do Ver-o-Peso (Claudio Pinheiro / O Liberal)

De acordo com o levantamento da tábua das marés, divulgado pela Defesa Civil Municipal, nesta terça-feira (8), às 10h11, a maré em Belém atingirá a altura de 3,2 metros, e em Mosqueiro e Ilhas, será de 3,4 metros às 9h34. No dia 10, às 11h30, será de 3,2 metros em Belém, e, às 10h38, de 3,5 metros em Mosqueiro e Ilhas. A marés com maior altura até este domingo (13) estão previstas para Mosqueiro e Ilhas.

Como reitera a Defesa Civil do Município, a época de maior incidência de chuvas, entre os meses de janeiro a junho, coincide com os períodos de marés altas mais elevadas (marés de sizígia). Isso acarretou em eventos de enchente e alagamentos no município ao longo da última década, causando inúmeros prejuízos materiais, patrimoniais e até vidas perdidas.