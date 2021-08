Belém segue sem vacinação nesta terça; Ananindeua e Marituba aplicam 2ª dose

Nesta terça-feira (10), pelo terceiro dia consecutivo, Belém segue sem nenhuma vacinação contra a covid-19. Em nota divulgada na noite da segunda (09), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) explicou que "o município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação na capital, ainda nesta semana".

A vacinação em Belém parou no último sábado (07), quando a 1ª dose foi disponibilizada para jovens nascidos em 2002 e jovens 2003, com 18 anos completos até o dia 7 de agosto de 2021, seguindo a determinação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, publicado no dia 15 de julho de 2021

Ananindeua aplica 2ª dose da Astrazeneca

Já em Ananindeua, que vacinou adolescentes de 17 anos na segunda-feira (09), terá pausa no calendário de dose inicial. Nesta terça, terá apenas 2ª dose da Astrazeneca para quem tem 47, 48 e 49 anos com comorbidade

O calendário é por faixa etária, mas quem estiver com agendamento para este dia e não estiver na faixa etária indicada ou, perdeu o seu calendário de vacinação com a Astrazeneca, também será vacinado, conforme explicou a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau).

São dez pontos de vacinação e o horário é das 08h às 13h. "É importante destacar que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Portanto, quem tomou a primeira dose deve procurar o posto de vacinação com doses da mesma vacina aplicada na 1ª e apresentar o RG, CPF e o cartão de vacinação", detalhou a Sesau.

Locais de vacinação em Ananindeua:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Igreja Universal - Águas Lindas

9. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

10. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

Marituba intensifica ações de 2ª dose

Nesta terça e na quarta (10 e 11), Marituba intensifica as ações de imunização para aplicar a 2ª dose em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que estão com o prazo agendado no cartão de vacinação. Dentre elas: pessoas que possuam alguma comorbidade, grávidas, lactantes (com criança de até um ano) e idosos.

Em todas as unidades de saúde de Marituba, das 8h às 16h; no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), das 8h às 12h e das 14h às 17h; e no Hospital Augusto Chaves, das 18h às 6h (com imunização durante toda a madrugada). Documentos necessários: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e cartão de vacinação.

Outros municípios da Grande Belém

Até sexta (13), Benevides segue com a 1ª dose para jovens de 22 a 25 anos sem comorbidades. Em quatro pontos: Ginásio Nagibão, UBS Benfica, Cras Murinin e UBS Stª Maria (nesse último lugar, de segunda a quinta). Também terá 2ª dose de Astrazeneca e Coronavac, nos seguintes pontos: UBS Benfica, CMEI Berço da Liberdade e CRAS Murinin. Ao longo da semana, das 8h às 13h.

Santa Izabel do Pará abre nesta terça um novo calendário de repescagem de vacinação contra a covid-19. Agora, a 1ª dose será destinada novamente para pessoas com 30 anos ou mais sem comorbidades. Durante três dias: terça, quarta e quinta (10, 11 e 12). Em um horário diferenciado: das 17h às 21h. No Centro de Saúde (Cesp) com RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

Ainda na Região Metropolitana de Belém, Santa Bárbara do Pará não informou se terá vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira.