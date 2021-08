Belém segue sem vacinação anticovid nesta terça-feira

Nesta terça-feira (10), pelo terceiro dia consecutivo, Belém segue sem nenhuma vacinação contra a covid-19. Em nota divulgada na noite desta segunda (09), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) explicou que a capital ainda aguarda a chegada de novos imunizantes.

"A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) comunica que nesta terça-feira, 10, não haverá vacinação contra a Covid-19, em Belém. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação na capital, ainda nesta semana", destacou.

A vacinação parou no último sábado (07), quando a 1ª dose foi disponibilizada para dois grupos: jovens nascidos em 2002, que são aqueles que já completaram ou ainda vão completar neste ano a idade de 19 anos; e jovens nascidos em 2003, com 18 anos completos até o dia 7 de agosto de 2021, seguindo a determinação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19, publicado no dia 15 de julho de 2021

Até o momento, já foram aplicadas em Belém 847.221 primeiras doses, 269.823 segundas doses, totalizando 1.117.044 doses aplicadas. Todas as informações sobre o andamento da vacinação em Belém você acompanha no site Belém Vacinada.