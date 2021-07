Belém sediará, em outubro, o Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas

Belém vai sediar, de 20 a 23 de outubro deste ano, o Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas. A ideia é que os povos da floresta se aliem aos cientistas e movimentos socioambientalistas para unir conhecimentos “para resistir e melhor lutar” contra a violência e o desrespeito ao direito dos povos. Esse é o conceito do evento, para o qual os participantes estão sendo convidados. Ainda falta definir também em que o local do encontro vai ocorrer. O Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas terá como protagonistas os detentores de conhecimentos tradicionais e científicos e representantes de povos e movimentos sociais da Pan-Amazônia.

Assessor de relações internacionais da Prefeitura de Belém, Luiz Arnaldo Campos divulgou a nota conceitual do evento, segundo a qual o Encontro de Saberes deverá expressar os interesses vitais de toda a humanidade presente e futura, particularmente, os da permanência da vida no planeta. Também deverá materializar uma rica troca de conhecimentos e experiências que potencialize a luta contra a globalização econômica, contra a violência, o desrespeito ao direito dos povos, a destruição da biodiversidade e o desequilíbrio climático. Expressará, ainda, a firme convicção de que a Amazônia está no centro do mundo e que seus povos são os defensores, em seus territórios, dos interesses da humanidade por uma vida justa, equitativa e saudável.

O Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas é uma atividade preparatória à décima edição do Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa), que se realizará na segunda quinzena de julho de 2022, no campus da UFPA, voltando a ser sediado na capital paraense. A organização do evento diz que a Amazônia é a maior bacia hidrográfica e também a maior floresta tropical contínua do mundo. Uma das regiões com menor densidade demográfica do planeta é o lar de mais de 300 diferentes povos indígenas, além de outros povos e comunidades tradicionais. A floresta amazônica se espraia pelo Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana e Guiana Francesa.

Do encontro, sairá uma carta levando a voz dos povos amazônicos, diz prefeito

As conclusões do Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas serão enviadas à Conferência COP-26 (26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26), principal cúpula da ONU para debate sobre questões climáticas), que se reunirá em Glasgow, Reino Unido, em novembro deste ano. “Deste encontro sairá uma carta que será difundida em Glasgow, durante a Conferência do Clima, levando a voz e sabedoria dos povos amazônicos”, disse o prefeito Edmilson Rodrigues.

Ataques contra a floresta são, na prática, ataques contra a humanidade, diz a organização do evento. “No momento atual, a floresta amazônica, seus povos, sua biodiversidade e consequentemente o clima do mundo se encontram sob ataque. A globalização econômica tem levado a expansão de um modelo desenvolvimentista na região que provoca ataques diretos aos direitos dos povos amazônicos, desmatamento descontrolado e degradação ambiental, ameaçando a própria existência humana”, afirma.

E acrescenta que os povos da floresta amazônica, assim como os povos originários de outros continentes, não são responsáveis pelo desastre climático e a destruição em curso - ao contrário, são defensores da floresta, que garante seu modo de vida tradicional.