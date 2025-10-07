Belém sedia pela primeira vez o Fórum Esfera Internacional, com presença de ministros e governadores

A cidade de Belém será palco, na próxima sexta-feira (10), da terceira edição do Fórum Esfera Internacional, que acontece pela primeira vez no Brasil. O encontro reunirá autoridades dos governos federal e estaduais, além de representantes de agências reguladoras, para discutir temas ligados à transição energética, descarbonização e combate ao desmatamento.

Promovido pela Esfera Brasil, o evento tem como objetivo reforçar o protagonismo do país nas discussões globais sobre sustentabilidade e meio ambiente, especialmente em uma capital localizada no coração da Amazônia. As duas edições anteriores do fórum ocorreram em Roma e Paris.

Entre os participantes confirmados estão os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Jader Filho (Cidades), Celso Sabino (Turismo) e Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União). Também participarão os governadores Helder Barbalho (Pará), Clécio Luís (Amapá) e Mauro Mendes (Mato Grosso), que devem debater os desafios e as oportunidades do Brasil em um contexto de transição ecológica e reindustrialização verde.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o cofundador da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé, e o prefeito de Belém, Igor Normando, também estão entre os convidados do fórum.

Um dos painéis será dedicado ao papel das agências reguladoras na promoção da sustentabilidade. A mesa contará com Veronica Sánchez, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Tiago Faierstein, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Guilherme Theo Sampaio, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Frederico Dias, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); e Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ao reunir lideranças políticas e institucionais de diferentes regiões, o Fórum Esfera Internacional pretende ampliar o diálogo sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à economia de baixo carbono e à valorização da Amazônia como eixo estratégico nas discussões sobre o clima global.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia