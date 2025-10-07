Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém sedia pela primeira vez o Fórum Esfera Internacional, com presença de ministros e governadores

O evento tem como objetivo reforçar o protagonismo do país nas discussões globais sobre sustentabilidade e meio ambiente

Thaline Silva*
fonte

O Fórum Esfera Internacional promove o diálogo sobre sustentabilidade, economia verde e o papel da Amazônia no debate climático global (Reprodução/Raphael Luiz/ Agência Pará)

A cidade de Belém será palco, na próxima sexta-feira (10), da terceira edição do Fórum Esfera Internacional, que acontece pela primeira vez no Brasil. O encontro reunirá autoridades dos governos federal e estaduais, além de representantes de agências reguladoras, para discutir temas ligados à transição energética, descarbonização e combate ao desmatamento.

Promovido pela Esfera Brasil, o evento tem como objetivo reforçar o protagonismo do país nas discussões globais sobre sustentabilidade e meio ambiente, especialmente em uma capital localizada no coração da Amazônia. As duas edições anteriores do fórum ocorreram em Roma e Paris.

VEJA MAIS 

image Senado vota nesta terça transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP 30
Projeto permite que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário funcionem em Belém durante o evento.

image Lula reitera convite para Trump participar da COP 30, em Belém
Brasil solicitou também a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais

Entre os participantes confirmados estão os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), Jader Filho (Cidades), Celso Sabino (Turismo) e Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União). Também participarão os governadores Helder Barbalho (Pará), Clécio Luís (Amapá) e Mauro Mendes (Mato Grosso), que devem debater os desafios e as oportunidades do Brasil em um contexto de transição ecológica e reindustrialização verde.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o cofundador da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé, e o prefeito de Belém, Igor Normando, também estão entre os convidados do fórum.

Um dos painéis será dedicado ao papel das agências reguladoras na promoção da sustentabilidade. A mesa contará com Veronica Sánchez, diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Tiago Faierstein, diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Guilherme Theo Sampaio, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Frederico Dias, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); e Sandoval Feitosa, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ao reunir lideranças políticas e institucionais de diferentes regiões, o Fórum Esfera Internacional pretende ampliar o diálogo sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável, à economia de baixo carbono e à valorização da Amazônia como eixo estratégico nas discussões sobre o clima global.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

sustentabilidade

economia
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

FIQUE DE OLHO!

Ingressos para Ensaios da Anitta em Belém custam mais que jogo do Remo; veja quanto!

O evento ocorrerá o dia 10 de janeiro de 2026, no Mangueirão

06.10.25 15h22

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM BELÉM

entrou na onda

VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza

Presidente brincou com homem no Canal da União e o gesto viralizou nas redes como símbolo de empatia e representatividade

05.10.25 16h46

Novidade

Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

Espaço do Ifood pede apoio sustentável no Umarizal combina conforto, descanso e soluções ecológicas

06.10.25 11h00

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA

Círio 2025: Aeroporto Internacional de Belém terá batismo de aeronaves nesta terça-feira (7)

A programação inclui a visita da Imagem Peregrina e uma missa aberta ao público

06.10.25 15h30

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda